Масштабное отключение: где в пятницу в Днепре не будет света (АДРЕСА)

Это касается как абонентов ЦЭКа, так и ДТЭКа.

Сегодня, 10 ноября, в Днепре сотни жителей останутся без света.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Рабочая: 152, 160, 162, 162-К, 164;

ул. Оздоровительная: 1-7, 9-А, 11-А, 12-А, 13, 18, 20;

ул. Бехтерева: 3, 4, 6, 9-11, 15-18, 20, 21, 23, 27, 30, 32, 36, 40, 42, 48, 50, 54, 58;

ул. Бутакова: 2, 3, 8, 10, 12/1, 17-А, 21, 252;

ул. Радуги: 36-А;

ул. Дивизионная: 92, 102, 106, 108, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 133-149 (нечетные), 157;

ул. Мечникова: 10, 11;

ул. Павлова: 1, 4, 12;

ул. Пирогова: 1-13, 16-22 (четные), 23, 25-27, 31, 35, 41, 45, 51.

Частная энергоснабжающая компания ДТЭК также планирует проведение плановых ремонтных работ на своих сетях, поэтому сегодня с 08:00 до 19:00 (ориентировочно) будет прекращено электроснабжение по следующим адресам:

ул. 25-й Сичеславской Бригады, 63-Б;

ул. Антоновича, 4, 6, 8, 10, 10-Б;

ул. Баррикадная, 23;

ул. Белградская, 106-177 (частично);

ул. К. Гордиенко, 1, 1-А, 2-А, 3;

ул. Семьи Кузьменко, 4-А;

ул. Ингульская, 60-114 (частично);

ул. Качалова, 3, 5;

ул. Старый Шлях, 13;

ул. Кролевецкая, 3-Д;

ул. Лоцманская, 2, 2-А, 4-12 (четные), 22-А;

ул. Мильмана, 69-150 (частично);

ул. Мичурина, 4, 9;

ул. Набережная Победы, 100, 100-К, 102, 102-А, 104, 104-А, 106, 106-А, 108, 110;

ул. Александрова, 3;

ул. Паникахи, 20, 67, 75, 77-А, 91, 91-Б;

ул. Николая Руденко, 67;

ул. Руставели, 51-104 (частично);

ул. Сечевых Стрельцов, 1, 3;

ул. Воспоминаний, 143;

ул. Надеждинская, 21-134 (частично);

ул. Старая Пристань, 84, 84-А, 86, 88;

ул. Староказацкая, 52-Б;

ул. Восточная, 1, 1-А, 3, 3-А, 5, 7, 7-Б;

ул. Вячеслава Липинского, 22-Б;

ул. Щербаня, 6;

ул. Юношеская, 1, 2, 4, 6;

ул. Якова Самарского, 6;

ж/м Тополь-3, 18;

пер. Днепровский, 1/1;

пер. Скориковский, 2;

пер. Восточный, 14-68 (частично);

пер. Шокальского, 34-40 (четные);

просп. Гагарина, 104, 106, 108, 112;

просп. Героев, 1, 4, 6, 10, 12, 121;

просп. Дмитрия Яворницкого, 49, 51, 53, 53-А, 54, 55, 72-А, 74;

просп. Ивана Мазепы, 2-А, 2-Б;

просп. Леси Украинки, 15, 17-Г;

просп. Александра Поля, 11-А, 11-Г, 13, 59;

просп. Пилипа Орлика, 2;

просп. Сергея Нигояна, 57, 61, 68;

спуска Крутогорный, 19;

ул. Донецкое шоссе, 37, 37-Д.

Подготовьтесь!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре с 13 по 17 ноября потребителям ЦЭКа будут выключать свет: все адреса.

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