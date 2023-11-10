Масштабное отключение: где в пятницу в Днепре не будет света (АДРЕСА)

Сегодня, 10 ноября, в Днепре сотни жителей останутся без света.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Так, в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Частная энергоснабжающая компания ДТЭК также планирует проведение плановых ремонтных работ на своих сетях, поэтому сегодня с 08:00 до 19:00 (ориентировочно) будет прекращено электроснабжение по следующим адресам:
Подготовьтесь!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре с 13 по 17 ноября потребителям ЦЭКа будут выключать свет: все адреса.
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