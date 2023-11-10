Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Масштабное отключение: где в пятницу в Днепре не будет света (АДРЕСА)

Сегодня 06:55
просмотров

Это касается как абонентов ЦЭКа, так и ДТЭКа.

Новости Днепра про Масштабное отключение: где в пятницу в Днепре не будет света (АДРЕСА)

Сегодня, 10 ноября, в Днепре сотни жителей останутся без света.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Так, в связи с проведением плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Рабочая: 152, 160, 162, 162-К, 164;
  • ул. Оздоровительная: 1-7, 9-А, 11-А, 12-А, 13, 18, 20;
  • ул. Бехтерева: 3, 4, 6, 9-11, 15-18, 20, 21, 23, 27, 30, 32, 36, 40, 42, 48, 50, 54, 58;
  • ул. Бутакова: 2, 3, 8, 10, 12/1, 17-А, 21, 252;
  • ул. Радуги: 36-А;
  • ул. Дивизионная: 92, 102, 106, 108, 110, 114, 118, 122, 126, 130, 133-149 (нечетные), 157;
  • ул. Мечникова: 10, 11;
  • ул. Павлова: 1, 4, 12;
  • ул. Пирогова: 1-13, 16-22 (четные), 23, 25-27, 31, 35, 41, 45, 51.

Частная энергоснабжающая компания ДТЭК также планирует проведение плановых ремонтных работ на своих сетях, поэтому сегодня с 08:00 до 19:00 (ориентировочно) будет прекращено электроснабжение по следующим адресам:

  • ул. 25-й Сичеславской Бригады, 63-Б;
  • ул. Антоновича, 4, 6, 8, 10, 10-Б;
  • ул. Баррикадная, 23;
  • ул. Белградская, 106-177 (частично);
  • ул. К. Гордиенко, 1, 1-А, 2-А, 3;
  • ул. Семьи Кузьменко, 4-А;
  • ул. Ингульская, 60-114 (частично);
  • ул. Качалова, 3, 5;
  • ул. Старый Шлях, 13;
  • ул. Кролевецкая, 3-Д;
  • ул. Лоцманская, 2, 2-А, 4-12 (четные), 22-А;
  • ул. Мильмана, 69-150 (частично);
  • ул. Мичурина, 4, 9;
  • ул. Набережная Победы, 100, 100-К, 102, 102-А, 104, 104-А, 106, 106-А, 108, 110;
  • ул. Александрова, 3;
  • ул. Паникахи, 20, 67, 75, 77-А, 91, 91-Б;
  • ул. Николая Руденко, 67;
  • ул. Руставели, 51-104 (частично);
  • ул. Сечевых Стрельцов, 1, 3;
  • ул. Воспоминаний, 143;
  • ул. Надеждинская, 21-134 (частично);
  • ул. Старая Пристань, 84, 84-А, 86, 88;
  • ул. Староказацкая, 52-Б;
  • ул. Восточная, 1, 1-А, 3, 3-А, 5, 7, 7-Б;
  • ул. Вячеслава Липинского, 22-Б;
  • ул. Щербаня, 6;
  • ул. Юношеская, 1, 2, 4, 6;
  • ул. Якова Самарского, 6;
  • ж/м Тополь-3, 18;
  • пер. Днепровский, 1/1;
  • пер. Скориковский, 2;
  • пер. Восточный, 14-68 (частично);
  • пер. Шокальского, 34-40 (четные);
  • просп. Гагарина, 104, 106, 108, 112;
  • просп. Героев, 1, 4, 6, 10, 12, 121;
  • просп. Дмитрия Яворницкого, 49, 51, 53, 53-А, 54, 55, 72-А, 74;
  • просп. Ивана Мазепы, 2-А, 2-Б;
  • просп. Леси Украинки, 15, 17-Г;
  • просп. Александра Поля, 11-А, 11-Г, 13, 59;
  • просп. Пилипа Орлика, 2;
  • просп. Сергея Нигояна, 57, 61, 68;
  • спуска Крутогорный, 19;
  • ул. Донецкое шоссе, 37, 37-Д.

Подготовьтесь!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре с 13 по 17 ноября потребителям ЦЭКа будут выключать свет: все адреса.

Читайте также:

Новости Днепра про Масштабное отключение: где в пятницу в Днепре не будет света (АДРЕСА)Українська Новости Днепра про Масштабное отключение: где в пятницу в Днепре не будет света (АДРЕСА)Русский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Почему газ в квартирах жителей Днепра может быть с красным оттенком и что делать в таком случае: инструкция
Новости Днепра
Сегодня 14:53
Почему газ в квартирах жителей Днепра может быть с красным оттенком и что делать в таком случае: инструкция

В норме цвет газа, поступающего в квартиры, где установлены газовые…

Будет сносить с ног: синоптики предупредили об опасности в Днепре
Новости Днепра
Сегодня 14:29
Будет сносить с ног: синоптики предупредили об опасности в Днепре

В Днепре снова ожидается сильный ветер.

В Кривом Роге «букмекеры» затягивали переселенцев в азартные игры
Новости Днепра
Сегодня 13:06
В Кривом Роге «букмекеры» затягивали переселенцев в азартные игры

В Кривом Роге работали мошенники, затягивающие людей в азартные игры.

Как жителям Днепра оформить инвалидность во время военного положения: куда обращаться и что нужно
Новости Днепра
Сегодня 12:51
Как жителям Днепра оформить инвалидность во время военного положения: куда обращаться и что нужно

Часть тех лиц, что имеют инвалидность могут продлить ее автоматически.…

Последние новости

Почему газ в квартирах жителей Днепра может быть с красным оттенком и что делать в таком случае: инструкция
Почему газ в квартирах жителей Днепра может быть с красным оттенком и что делать в таком случае: инструкция

В норме цвет газа, поступающего в квартиры, где установлены газовые плиты должен быть голубым. На самом деле это природное топливо бесцветное и в него добавляют одорант – специальное вещество, придающее газу такой цвет, чтобы потребители могли видеть, что конфорка работает.…

Сегодня 14:53
3
просмотров
Будет сносить с ног: синоптики предупредили об опасности в Днепре
Будет сносить с ног: синоптики предупредили об опасности в Днепре

В Днепре снова ожидается сильный ветер.

Сегодня 14:29
3
просмотров
В Кривом Роге «букмекеры» затягивали переселенцев в азартные игры
В Кривом Роге «букмекеры» затягивали переселенцев в азартные игры

В Кривом Роге работали мошенники, затягивающие людей в азартные игры.

Сегодня 13:06
2
просмотров
Как жителям Днепра оформить инвалидность во время военного положения: куда обращаться и что нужно
Как жителям Днепра оформить инвалидность во время военного положения: куда обращаться и что нужно

Часть тех лиц, что имеют инвалидность могут продлить ее автоматически. Для этого им не нужно приходить на заседание медико-социальной экспертизы. Также автоматически будет продлена программа реабилитации и процент трудоспособности такого лица.

Сегодня 12:51
1
просмотров
Безумное подорожание бензина в Днепре: эксперт рассказал, стоит ли ожидать рост цен на топливо
Безумное подорожание бензина в Днепре: эксперт рассказал, стоит ли ожидать рост цен на топливо

Цены на бензин могут вырасти.

Сегодня 12:19
6
просмотров
В Кривом Роге ночью на остановке вспыхнул автомобиль (ФОТО)
В Кривом Роге ночью на остановке вспыхнул автомобиль (ФОТО)

Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.

Сегодня 11:52
4
просмотров
Здоровье ухудшилось: Игоря Коломойского снова отказались выпустить под домашний арест
Здоровье ухудшилось: Игоря Коломойского снова отказались выпустить под домашний арест

Бизнесмена родом из Днепра Игоря Коломойского еще раз не выпустили под домашний арест.

Сегодня 11:10
4
просмотров
На Днепропетровщине будут судить солдата, который помогал уклонистам выехать за границу за 9000 долларов
На Днепропетровщине будут судить солдата, который помогал уклонистам выехать за границу за 9000 долларов

Военного будут судить по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу.

Сегодня 10:56
2
просмотров
Никакого Спокойствия не будет: на Днепропетровщине изменят название двух поселков
Никакого Спокойствия не будет: на Днепропетровщине изменят название двух поселков

Комитет Верховной Рады поддержал новые названия двух сел в Криворожском районе.

Сегодня 10:29
5
просмотров
В Кривом Роге сегодня будет громко: прогремит взрыв
В Кривом Роге сегодня будет громко: прогремит взрыв

Все под контролем!

Сегодня 10:00
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх