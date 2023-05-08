Масштабное отключение: где в Днепре сегодня не будет света 9 часов (АДРЕСА)

В понедельник, 8 мая, многие жители Днепра остались без света.

Это касается абонентов Центральной энергетической компании.

Причина – проведение плановых ремонтных работ.

Об этом сообщили в Telegram-канале «ЦЭКа».

Так, 8 мая с 08:00 до 17:00 света не будет по адресам:

ул. Агрономическая: 1, 2, 2А, 3-11, 13, 15, 17, 19;

ул. Ангарская: 1-14;

ул. Арбатская: 34, 34А, 36-38, 38А, 39-49, 51, 53, 55;

ул. Астраханская: 1-7, 7А, 8-22;

ул. Ачинская: 1, 3, 5, 7, 9;

ул. Мартовская: 7- 21 (нечетные);

ул. Отрадная: 1-2, 2А, 3-6, 6Б, 7, 8, 10-13;

ул. Говорова: 1, 1А, 2, 2А, 3-8, 10, 12, 14, 16;

ул. Днепровская: 1-21, 21А, 22;

ул. Эстонская: 1-18, 18А, 19-24;

ул. Казака Мамая: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 5, 5А, 7, 7А, 7Б, 9, 9А, 11, 11А, 13, 13А, 15, 15А, 17, 17А, 19, 19А , 21А, 23, 23А, 25, 25А, 27, 27А, 29, 29А, 31, 31А, 33;

ул. Константиновская: 1-12, 12А, 13-16, 18;

ул. Ленская: 1-12, 12А, 13, 14;

ул. Макаренко: 1-8, 8А, 9-15, 15А, 16-22, 22А, 23-27, 29, 31;

ул. Монтажная: 1-4, 6-23, 23А, 24-32, 32А, 33-48, 48А, 49-66, 66А, 67-73;

ул. Моцарта: 1–14;

ул. Новикова-Прибоя: 1А, 2-22;

ул. Александры Рындовской: 1-5, 5А, 6-67, 67А, 68-88, 88А, 89-94, 96-118 (четные);

ул. Павла Тычины: 1, 1В, 3, 5, 7;

ул. Патриотическая: 1-13 (нечетные), 15А, 15Б, 17, 19, 21;

ул. Победы: 1, 1А, 2, 2А, 3-22, 24-54, 54А, 55-95, 95А, 96-112, 114-134 (четные), 134Б, 136-198 (четные);

ул. Печерская: 1, 1А, 2, 3, 3А, 4-7, 11, 13, 15, 17;

ул. Привольная: 1-4, 4А, 5, 7, 7А, 9-22, 22А;

ул. Августовская: 11А,13,13А,13Б,15,15А,17,19, 21,23,25,27,29;

ул. Серпуховская: 1, 1А, 2-14;

ул. Солидарная: 1, 1А, 3-15 (нечетные);

ул. Соломенская: 4, 6, 8, 10, 17, 18, 24, 28, 42, 56;

ул. Софиевская: 1;

ул. Старицкого: 3, 5-22;

ул. Старобельская: 1-11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 14А;

ул. Старова: 1-22;

ул. Сурская: 32-39, 39А, 40-69, 69А, 70-117, 119-129, 131-143 (нечетные);

ул. Филатова: 1-7;

пер. Пожарского: 1-7, 7А, 8, 10-16;

пер. Студенческий: 11, 14, 15, 17, 19;

ул. Данила Нечая: 17, 23, 29, 31;

ул. Подмогильного: 9;

пгт. Обуховка, ул. Грибовая: 82;

ул. Некрасова: 87, 89, 95, 99, 103, 107, 107А.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре некоторые трамваи закончат работу раньше.

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