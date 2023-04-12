Марина Филатова попытается покорить Эверест: «Попытка будет только одна»

О желании покорить Эверест Марина Филатова сообщила в социальной сети Инстаграм.
Я думала, что так бывает только в детстве!
Положишь аккуратно на стульчике платья-носки. И кажется, что так долгожданный отъезд настанет быстрее. Или еще можно лечь раньше спать, а проснуться и сразу в путь. На море. До Мариуполя, которого больше нет (пока)…
Вещи давно сложены, хотя им и вредит так долго находиться в сжатом виде (могут потом окончательно не расправиться). Спать я почти перестала. Волнуюсь. Мне кажется, что все уже на месте, а я только трачу время…
Друзья, я решила попробовать подняться на Эверест! И главное слово здесь попробовать. Хотя нет, все же – подняться.
Сразу предупреждаю, все кто напишет мне в комментариях о войне и бедствующих переселенцах будут беспощадно забанены. Знаете, абсолютный герой альпинизма нашего времени – Нирмал Пурджа (почитайте сами), когда стремился к главному достижению своей жизни, не отвечал на звонки собственного брата, потому что знал, что тот будет его отказывать. И я буду так делать. К тому же военным и переселенцам я много помогаю, хотя может и недостаточно.
Более того, во время экспедиции я не смогу комментировать события, связанные с войной. Такие условия (потом расскажу).
Я сейчас не оправдываюсь, а просто объясняю: у меня не осталось больше времени на другую попытку. Попытка будет только одна. Я планировала ее осуществить еще в прошлом году. Вот почему пошла морозить свой нос на Винсоне в Антарктике (хотела испытать себя перед Эверестом на экстремальном минусе) и сразу после этого полезла на Охос Дель Саладо, который планировала высотной тренировкой.
А потом началась война. Сейчас я гораздо меньше, чем раньше, мотивирована и подготовлена физически. Держать себя постоянно на пике формы, тем более почти в полных 50 лет практически невозможно. К тому же есть еще одно обстоятельство, о котором я пока не готова говорить на публику, но когда-нибудь расскажу (касается здоровья)…
Выбора у меня нет. Это я вам еще раз повторяю. Короче, я совсем не знаю, чем это все закончится, но я буду очень стараться. Это моя большая мечта!
Тем более, что я всю жизнь исповедую принцип – «лучше сделать и жалеть, чем не сделать и… жалеть», — рассказала супруга мэра Днепра.
Подписчики в комментариях желают Марине осуществить эту мечту.
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