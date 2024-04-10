Марсианский «кратер» в Кривом Роге: появились удивительные фото гигантской пропасти на месте рудника

Марсианский "кратер", внезапно образовавшийся в Кривом Роге, показали с высоты птичьего полета.

Пропасть в Кривом Роге, видео которой шокировало всю сеть несколько недель назад, показали с высоты птичьего полета. На фотографиях до и после хорошо виден размер дыры, образовавшейся на месте старого рудника.

Фото показал криворожский блоггер Анатолий Новак.

На самом деле, такие дыры часто появляются весной, обнажая подземные камеры, где добывали руду еще 70 лет назад. Впрочем, размеры этой пропасти, внезапно возникшей посреди промзоны, удивляют.

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