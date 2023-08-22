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  • «Мама в реанимации, а папа скончался на месте»: волонтер из Днепра попала в смертельную аварию

«Мама в реанимации, а папа скончался на месте»: волонтер из Днепра попала в смертельную аварию

Сегодня 18:04
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Днепровская волонтер Екатерина Чижик вместе с мужем попала в ДТП.

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Об этом сообщила дочь волонтерки Дарья.

По словам девушки, авария произошла 21 августа, когда Екатерина вместе с мужем ехали к родственникам в Кривой Рог. После этой поездки родители должны были вернуться в Днепр и забрать Дарью, чтобы вместе поехать во Львов. Впрочем, планам сбыться не суждено.

Их история началась в 2014 году, во время одной из очередных его ротаций в АТО, когда она, маленькая волонтерша, привезла гуманитарную помощь. 9 лет со знакомства, 8 лет совместной жизни одной семьей до одной секунды. Вчера мое сердце разбилось вдребезги. Оно все еще продолжает это делать ежесекундно. Мои родители, мама и отчизна, которого я уже много лет называю папой, попали в аварию. Они ехали в семью в Кривой Рог, чтобы мы вместе поехали домой, в Днепр, собирать мои вещи в университет. Позже мы бы поехали вместе во Львов, начинать новый этап моей жизни. Что ж, новым он стал, это правда, вот только по другим причинам, – написала девушка.

Екатерина в настоящее время в реанимации. Медики провели несколько операций, благодаря которым удалось стабилизировать состояние женщины. Она уже пришла в себя. К сожалению, муж волонтерки от полученных травм погиб на месте. Похоронят его в родном Кривом Роге, 24 августа.

Новости Днепра про

 

Если у вас есть желание помочь семье, то сделать это можно по реквизитам:

4149499140595719 Козлова Галина Павловна (карта матери погибшего)

5375414136317871 – Дарья Чижик, дочь Екатерины.

Для справки: Екатерина Чижик – проектная менеджерка днепровского БФ «ТАПС». Волонтерство занимается с 2014 года.

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