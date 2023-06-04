Мама в реанимации, 2-летняя Лиза погибла, дома нет: семье из Подгородного необходима помощь

В момент удара мама и дочь были дома.

Во время вчерашнего удара по жилищному кварталу Искандером погибла 2-летняя девочка. Как рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ее звали Лиза. В момент прилета она вместе с матерью была дома. Обе оказались под завалами.

Отец был на работе и прибежал на место удара, только узнал о трагедии. Очевидцы говорят, что мужчина неистово кричал, но сразу же бросился помогать спасателям разбирать завалы.

Сначала из-под завалов живой вытащили жену Наталью и передали медикам. Женщина в реанимации. Дочь нашли в три ночи. К сожалению, удалось достать уже бездыханное тело малышки.

Как сообщили в Подгороднецком территориальном обществе, открыт сбор для пострадавшей семьи. Владислав и Наталья потеряли самое ценное – дочь. Их квартира, в которую они переехали недавно, полностью разрушена.

Если у вас есть желание поддержать семью, то официальную карту пострадавших опубликовали представителями тергромады.

Карта поддержки:

5168 7456 0836 9135 Приходько Владислав Викторович

В помощь Приходько Наталья Викторовна

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