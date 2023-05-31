Мама упала с кровати и потеряла сознание: в Днепре помогли напуганному 10-летнему мальчику

Мальчик позвонил в полицию, потому что его маме стало плохо.

В воскресенье, 28 мая, к патрульным обратился испуганный мальчик, который рассказал, что его мама упала с кровати и ударилась головой о батарею.

Женщина потеряла сознание, поэтому 10-летний малыш вызвал скорую и патрульных. Он рассказал, что раньше мама говорила именно так поступить, если ей когда-нибудь станет плохо.

Через несколько минут на место прибыли патрульные и скорая. Мальчик провел медиков и инспекторов в свою квартиру. Внутри дома они увидели женщину, лежащую без сознания на полу. Медики немедленно начали оказывать ей первую помощь, а один из патрульных держал ее, поскольку днепрянку трясло судорогами.

Женщину госпитализировали в больницу, а мальчика успокоили и отвезли в больницу на время, пока маму будут обследовать.

Напомним, ранее спасатели помогли упавшим в колодец щенкам.

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