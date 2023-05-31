Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Мама упала с кровати и потеряла сознание: в Днепре помогли напуганному 10-летнему мальчику

Мама упала с кровати и потеряла сознание: в Днепре помогли напуганному 10-летнему мальчику

Сегодня 14:15
просмотров

Мальчик позвонил в полицию, потому что его маме стало плохо.

Новости Днепра про Мама упала с кровати и потеряла сознание: в Днепре помогли напуганному 10-летнему мальчику

В воскресенье, 28 мая, к патрульным обратился испуганный мальчик, который рассказал, что его мама упала с кровати и ударилась головой о батарею.

Женщина потеряла сознание, поэтому 10-летний малыш вызвал скорую и патрульных. Он рассказал, что раньше мама говорила именно так поступить, если ей когда-нибудь станет плохо.

Через несколько минут на место прибыли патрульные и скорая. Мальчик провел медиков и инспекторов в свою квартиру. Внутри дома они увидели женщину, лежащую без сознания на полу. Медики немедленно начали оказывать ей первую помощь, а один из патрульных держал ее, поскольку днепрянку трясло судорогами. 

Женщину госпитализировали в больницу, а мальчика успокоили и отвезли в больницу на время, пока маму будут обследовать.

Напомним, ранее спасатели помогли упавшим в колодец щенкам.

Читайте также:

Новости Днепра про Мама упала с кровати и потеряла сознание: в Днепре помогли напуганному 10-летнему мальчикуУкраїнська Новости Днепра про Мама упала с кровати и потеряла сознание: в Днепре помогли напуганному 10-летнему мальчикуРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Беседка с гигантским колесом: в сети показали необычный колодец в Екатеринославской губернии 100 лет назад (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:48
    Беседка с гигантским колесом: в сети показали необычный колодец в Екатеринославской губернии 100 лет назад (ФОТО)

    В Екатеринославской губернии жители испытывали трудности с добычей воды –…

    Над Днепром зафиксировали необычное оптическое явление (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:45
    Над Днепром зафиксировали необычное оптическое явление (ФОТО)

    За год его фиксируют несколько десятков раз.

    Правоохранитель из Днепра угрожал закопать рабочих, если те не возместят ему 200 тыс. долларов
    Новости Днепра
    Сегодня 13:28
    Правоохранитель из Днепра угрожал закопать рабочих, если те не возместят ему 200 тыс. долларов

    В Днепре задержали правоохранителя, терроризировавшего местных жителей.

    В Днепре на Сердюкова горела баня (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 12:58
    В Днепре на Сердюкова горела баня (ФОТО)

    Сегодня рано утром на улице Евгения Сердюкова произошел пожар -…

    Последние новости

    В Кривом Роге мужчина продавал гранату и полтысячи патронов за 3000 грн: подробности
    В Кривом Роге мужчина продавал гранату и полтысячи патронов за 3000 грн: подробности

    В Кривом Роге местный житель договорился о продаже гранаты «Ф-1» с запалом и более полутысячи патронов за 3000 грн.

    Сегодня 15:36
    0
    просмотров
    Беседка с гигантским колесом: в сети показали необычный колодец в Екатеринославской губернии 100 лет назад (ФОТО)
    Беседка с гигантским колесом: в сети показали необычный колодец в Екатеринославской губернии 100 лет назад (ФОТО)

    В Екатеринославской губернии жители испытывали трудности с добычей воды – водопроводы не были распространенным явлением. Многие копали в своих дворах «скважины», в некоторых городах на центральных улицах были обустроены огромные колодцы для общего пользования. Чтобы добыть в них воду требовались…

    Сегодня 14:48
    просмотров
    Над Днепром зафиксировали необычное оптическое явление (ФОТО)
    Над Днепром зафиксировали необычное оптическое явление (ФОТО)

    За год его фиксируют несколько десятков раз.

    Сегодня 14:45
    просмотров
    В Кривом Роге СБУ задержала агентку фсб: собирала разведданные и фиксировала последствия российских ударов
    В Кривом Роге СБУ задержала агентку фсб: собирала разведданные и фиксировала последствия российских ударов

    В Кривом Роге Служба безопасности Украины задержала информаторку фсб.

    Сегодня 13:43
    2
    просмотров
    Правоохранитель из Днепра угрожал закопать рабочих, если те не возместят ему 200 тыс. долларов
    Правоохранитель из Днепра угрожал закопать рабочих, если те не возместят ему 200 тыс. долларов

    В Днепре задержали правоохранителя, терроризировавшего местных жителей.

    Сегодня 13:28
    просмотров
    В Днепре на Сердюкова горела баня (ФОТО)
    В Днепре на Сердюкова горела баня (ФОТО)

    Сегодня рано утром на улице Евгения Сердюкова произошел пожар - там горела баня.

    Сегодня 12:58
    0
    просмотров
    Сезонная работа в Днепре: кого ищут и какая зарплата (ВАКАНСИИ)
    Сезонная работа в Днепре: кого ищут и какая зарплата (ВАКАНСИИ)

    Для тех, кто временно без работы или хочет летом просто подзаработать денег в Днепре есть большое количество вакансий с предложениями сезонного заработка. Длительность рабочего «контракта» для сотрудника редко превышает три месяца, а то и вовсе может быть еще короче, но…

    Сегодня 12:55
    просмотров
    «Офисы» и «колл-центры» Днепра под прицелом: в Украине будут охотиться за финансовыми мошенниками
    «Офисы» и «колл-центры» Днепра под прицелом: в Украине будут охотиться за финансовыми мошенниками

    В Украине будут бороться с "офисами".

    Сегодня 12:39
    просмотров
    В Кривом Роге столкнулись ЗАЗ и маршрутка: четыре человека госпитализированы, из них двое — подростки
    В Кривом Роге столкнулись ЗАЗ и маршрутка: четыре человека госпитализированы, из них двое — подростки

    В Кривом Роге машина столкнулась с маршруткой.

    Сегодня 12:00
    0
    просмотров
    В Польше задержали беженку из Днепропетровщины, которая пытала и продавала педофилам детей
    В Польше задержали беженку из Днепропетровщины, которая пытала и продавала педофилам детей

    Польские журналисты рассказали жуткие подробности.

    Сегодня 11:14
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх