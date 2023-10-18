Мама убила папу: в Никополе женщина во время ссоры ударила мужа ножом в сердце

На днях в Никополе произошло ужасное преступление – 41-летняя женщина во время ссоры убила своего мужа.

Об этом стало известно со слов 3-летней дочери супругов, которая во время ссоры родителей находилась в другой комнате.

По данным полиции, 16 октября около 15:00 на линию «102» позвонили местные жители. Они сообщили, что к ним прибежала 3-летняя девочка из соседней квартиры и сообщила, что мама убила папу.

На место немедленно выехали правоохранители и медики – потерпевший, к сожалению, уже был мертв.

Подозреваемая рассказала, что во время ссоры она нанесла своему избраннику один ножевой удар в сердце. Правоохранители задержали женщину. С места происшествия они изъяли орудие преступления – кухонный нож.

17 октября женщине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители направили ходатайство в суд об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ребенок сейчас находится с родной бабушкой и под наблюдением ювенальных полицейских.

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