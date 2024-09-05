«Малифисента потеряла»: в Днепре посреди проспекта Поля нашли загадочные рога (ФОТО)

В Днепре кто-то потерял рога.

В районе проспекта Поля обнаружили загадочные рога.

На фото, которое выложили в сети, видно, что на земле лежат рога неизвестного животного.

В комментариях под сообщениями жители Днепра выдвигают свои версии по происхождению рогов, некоторые из них шутливы.

Малифисента потеряла. Кальций кончился, сами отпали, это надо так их покрутило. Мистические истории с Павлом Костицыным.

Напомним, в Днепре критически обмелело озеро Куриное.

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