«Малифисента потеряла»: в Днепре посреди проспекта Поля нашли загадочные рога (ФОТО)

В районе проспекта Поля обнаружили загадочные рога.
На фото, которое выложили в сети, видно, что на земле лежат рога неизвестного животного.
В комментариях под сообщениями жители Днепра выдвигают свои версии по происхождению рогов, некоторые из них шутливы.
Малифисента потеряла.
Кальций кончился, сами отпали, это надо так их покрутило.
Мистические истории с Павлом Костицыным.
Напомним, в Днепре критически обмелело озеро Куриное.
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