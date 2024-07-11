Маленькие столики и пруд в зале: как выглядело детское кафе «Колобок» в Днепре

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядело знаменитое детское заведение.
Внутри кафе был небольшое искусственный водоем, в котором плавали золотые рыбки. Такое зрелище как магнитом притягивало маленьких посетителей. Кормить или ловить рыб было запрещено. Рядом с кафе было дерево, где в дупле жила белка. Она не боялась людей и часто приходила на крыльцо заведения. Ее, в отличии от рыбок, кормить можно было. Маленькие посетители приносили с собой орешки и другие угощения для зверька.
В «Колобке» был большой выбор пирожных: «картошка», песочные корзинки с фруктами, некоторые из них были сделаны из крема, различные торты, пончики, фруктовое желе, бисквиты.
Для детей в кафе стояли небольшие столики, они могли сидеть как со взрослыми, за обычными столами. Так и за отдельными столиками. Стены были расписаны в детской «тематике»: тут можно было увидеть разных зверьков, природу.
«Это было замечательное детское кафе. Мы с дочерью были частыми посетителями. Ей очень нравилось пирожное в форме клубнички, а мне – люля-кебаб и солянка. Детям очень нравился интерьер, особенно «живой уголок» в виде рыбок. На дне водоема лежали монетки», — вспоминает житель Днепра Дмитрий Сергеев.
В середине 1980-х годов заведение закрылось. На его месте открылся видеосалон, а в начале 1990-х итальянский ресторан. Он проработал на месте детского кафе до начала 2000-х годов. Сегодня помещение занимают разные арендаторы.
фото: группа «Екатеринослав-Днепропетровск/Днепр – история города»
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