Маленькое вислоухое чудо в Днепре ищет любящую семью

Маленькая шотландская вислоухая кошечка ищет свою семью.
Порода – Скоттиш фолд. Родилась 19 апреля.
Кошечка очень ласковая и контактная – поэтому хорошая компания на вечер вам гарантирована. К тому же усатая воспитана и приучена к лотку.
Если эти невероятные глаза и маленький (пока) хвост очаровали вас – кликайте сюда и скорее забирайте это чудо к себе в семью!
Маленькая принцесса и ее мама!
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