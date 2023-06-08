Маленькое вислоухое чудо в Днепре ищет любящую семью

Если вы давно мечтали о настоящем усатом друге – то вы нашли его.

Маленькая шотландская вислоухая кошечка ищет свою семью.

Порода – Скоттиш фолд. Родилась 19 апреля.

Кошечка очень ласковая и контактная – поэтому хорошая компания на вечер вам гарантирована. К тому же усатая воспитана и приучена к лотку.

Если эти невероятные глаза и маленький (пока) хвост очаровали вас – кликайте сюда и скорее забирайте это чудо к себе в семью!

Маленькая принцесса и ее мама!

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