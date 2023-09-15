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  • Маленькая внучка погибла в ДТП: на Никопольщине спасали бабушку, у которой случился инсульт из-за стресса

Маленькая внучка погибла в ДТП: на Никопольщине спасали бабушку, у которой случился инсульт из-за стресса

Сегодня 13:31
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В поселке Никопольщине у бабушки произошел инсульт из-за стресса.

Новости Днепра про Маленькая внучка погибла в ДТП: на Никопольщине спасали бабушку, у которой случился инсульт из-за стресса

11 сентября, на Никопольщине произошло ДТП, в результате которого погибла 10-летняя девочка. Медик местной станции экстренной медицинской помощи рассказал подробности инцидента.

В селе Капуловка произошло ДТП, где в помощи нуждались двое пострадавших детей. До приезда медиков на место сбежались очевидцы и пытались реанимировать маленькую девочку. По словам водителя легкового автомобиля – участника аварии – дети выскочили на него из боковой улочки на самокате.

Девочка, лет 10, не подавала признаков жизни и травмированный мальчик 12 лет. Люди пытались вернуть к жизни девочку, проводили ей косвенный массаж сердца. Фельдшер начала проводить сердечно-легочную реанимацию девочке, в надежде использовать хоть и минимальный, но шанс для спасения жизни ребенка, – рассказывает медик.

По вызову также приехала бригада из Никополя, которая осмотрела второго пострадавшего. У мальчика диагностировали политравму – черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытые переломы правого бедра и обеих костей правой голени и скальпированную рану правого локтевого сустава.

Оказав первую необходимую помощь, мальчика госпитализировали в никопольскую больницу, а впоследствии перевезли в медучреждение Днепра.

Девочку спасти не удалось. Полученные травмы были несовместимы с жизнью. На место происшествия прибежала взволнованная бабушка ребенка, у которой из-за стресса произошел мозговой инсульт, поэтому бригада спасала жизнь женщине.

68-летней женщине была оказана помощь на месте вызова, после чего ее госпитализировали в больницу.

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Новости Днепра про Маленькая внучка погибла в ДТП: на Никопольщине спасали бабушку, у которой случился инсульт из-за стрессаУкраїнська Новости Днепра про Маленькая внучка погибла в ДТП: на Никопольщине спасали бабушку, у которой случился инсульт из-за стрессаРусский

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