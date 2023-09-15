Маленькая внучка погибла в ДТП: на Никопольщине спасали бабушку, у которой случился инсульт из-за стресса

11 сентября, на Никопольщине произошло ДТП, в результате которого погибла 10-летняя девочка. Медик местной станции экстренной медицинской помощи рассказал подробности инцидента.
В селе Капуловка произошло ДТП, где в помощи нуждались двое пострадавших детей. До приезда медиков на место сбежались очевидцы и пытались реанимировать маленькую девочку. По словам водителя легкового автомобиля – участника аварии – дети выскочили на него из боковой улочки на самокате.
Девочка, лет 10, не подавала признаков жизни и травмированный мальчик 12 лет. Люди пытались вернуть к жизни девочку, проводили ей косвенный массаж сердца. Фельдшер начала проводить сердечно-легочную реанимацию девочке, в надежде использовать хоть и минимальный, но шанс для спасения жизни ребенка, – рассказывает медик.
По вызову также приехала бригада из Никополя, которая осмотрела второго пострадавшего. У мальчика диагностировали политравму – черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытые переломы правого бедра и обеих костей правой голени и скальпированную рану правого локтевого сустава.
Оказав первую необходимую помощь, мальчика госпитализировали в никопольскую больницу, а впоследствии перевезли в медучреждение Днепра.
Девочку спасти не удалось. Полученные травмы были несовместимы с жизнью. На место происшествия прибежала взволнованная бабушка ребенка, у которой из-за стресса произошел мозговой инсульт, поэтому бригада спасала жизнь женщине.
68-летней женщине была оказана помощь на месте вызова, после чего ее госпитализировали в больницу.
Читайте также:
Автор:
В Украине в четырех областях протестуют "систему электронного кейс-менеджмента".
У малыша до 50% ожогов тела, у 5-летнего мальчика –…
В Кривом Роге судили электромонтера, который крал автовыключатели в многоэтажках.
В Украине с 1 июля налоги на горючее вернулись на…
В Украине в четырех областях протестуют "систему электронного кейс-менеджмента".
У малыша до 50% ожогов тела, у 5-летнего мальчика – 8%.
Пока еще на улице теплая погода выходные можно потратить на то, чтобы узнать и увидеть что-то новое. В Днепре и области есть очень много красивых и необычных исторических памяток, которые нужно увидеть хотя бы раз. На их изучение не нужно…
В Кривом Роге судили электромонтера, который крал автовыключатели в многоэтажках.
Нестор Шуфрич посетили СБУ.
Важно!!!
Днепряне разгадывают феномен удивительной гранитной тумбы, которую заметили возле дореволюционного дома.
В Украине с 1 июля налоги на горючее вернулись на довоенный уровень.
Некоторые автобусы и маршрутки начали раньше заканчивать работу.
Важная информация!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!