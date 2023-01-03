Мальчиков больше: сколько детей родилось в Днепре и области с начала войны

В области подсчитали, сколько детей родилось в 2022 году.

Как сообщили в Днепропетровской областной военной администрации, с января по декабрь 2022 в Днепре и области родилось 16 тысяч детей. Только 13,5 тысячи младенца появилось на свет после 24 февраля, когда началась полномасштабная война.

Мальчиков родилось чуть больше – 7065, а девочек – 6393.

Щедрым год выдался на двойни. В Днепропетровской области их родилось 48. А две пары стали родителями тройни.

Напомним, в новогоднюю ночь в области появилось на свет четверо малышей. Это две девочки и два мальчика. В Днепре ночью 1 января родился только один ребенок – мальчик Даниил. Он из семьи переселенцев из Мариуполя, сбежавших в наш город из-за войны.

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