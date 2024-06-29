Мальчикам 7 и 11 лет: полиция Днепра разыскивает двух без вести пропавших детей

Несовершеннолетние ушли из своих домов вчера, 28 июня. Они проживали в с. Николаевка, Петриковского района.
До сих пор их местонахождение неизвестно.
Приметы Ярослава: На вид 11 лет, рост примерно 150 см, худощавого телосложения, волосы короткие светло-русые, глаза голубые.
Был одет в шорты и футболку. Передвигается на велосипеде черного цвета с оранжевыми буквами.
Приметы Артура: На вид 7-8 лет, худощавого телосложения, рост примерно 120 см, волосы короткие темно-русые, глаза карие.
Если вам известна любая информация о местонахождении детей, пожалуйста сообщите по телефону: (096) 884 83 94 или 102.
Сегодня мы писали о том, что в Днепропетровской области разыскивают 66-летнего Александра Богданова.
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