Мальчикам 7 и 11 лет: полиция Днепра разыскивает двух без вести пропавших детей

Полиция Днепра разыскивает 11-летнего Ярослава Блажевича и 7-летнего Артура Маковецкого.

Несовершеннолетние ушли из своих домов вчера, 28 июня. Они проживали в с. Николаевка, Петриковского района.

До сих пор их местонахождение неизвестно.

Приметы Ярослава: На вид 11 лет, рост примерно 150 см, худощавого телосложения, волосы короткие светло-русые, глаза голубые.

Был одет в шорты и футболку. Передвигается на велосипеде черного цвета с оранжевыми буквами.

Приметы Артура: На вид 7-8 лет, худощавого телосложения, рост примерно 120 см, волосы короткие темно-русые, глаза карие.

Если вам известна любая информация о местонахождении детей, пожалуйста сообщите по телефону: (096) 884 83 94 или 102.

Сегодня мы писали о том, что в Днепропетровской области разыскивают 66-летнего Александра Богданова.

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