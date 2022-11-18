Майже 30% України заміновано — ДСНС

В Украине заминировано 30% территории. Об этом заявил глава ГСЧС Украины Сергей Крук в эфире телемарафона.
Он добавил, что по масштабам это как два государства Австрия.
«Площадь и объемы заминирования территории Украины выросли в 10 раз по сравнению с довоенным периодом», — добавил глава Службы.
Крук отметил, что в Херсонской и Николаевской областях активно идет очистка деоккупированных территорий от взрывоопасных предметов. Разминированию подлежит более 8 тыс. км кв. Из них около 7 тысяч км кв. – территория Херсонской области и до 1,5 тыс. км кв. – Николаевская.
«На деоккупированных территориях указанных областей во взаимодействии с военно-гражданскими администрациями работает значительное количество пиротехнических подразделений ГСЧС. Выполняются все поставленные задачи, основные из которых – запуск систем жизнеобеспечения и оказания помощи гражданам. Функционируют пожарно-спасательные подразделения, на базе которых создаются гуманитарные хабы, откуда раздается помощь, прибывающая в Херсонскую область», — сказал глава ГСЧС.
В Херсонскую и Николаевскую направлено значительное количество специалистов ГСЧС из западных регионов. Работают инженерные и аварийно-спасательные подразделения, которые обследуют автодороги, взаимодействуют с энергетиками, разбирают и обследуют запускаемые в работу объекты.
«Надеюсь, что в ближайшие дни на деоккупированных территориях будет восстановлена электроэнергия и заработают системы жизнеобеспечения. Несколько месяцев понадобятся работающим там структурам для восстановления полноценной жизни на территории Херсонщины», — проинформировал руководитель ведомства.
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