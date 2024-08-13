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МАГАТЭ проверило горевшую 11 августа градирню ЗАЭС: что обнаружили

Сегодня 10:41
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На месте не нашли остатков ни шин, ни дронов.

Новости Днепра про МАГАТЭ проверило горевшую 11 августа градирню ЗАЭС: что обнаружили

Вчера, 12 августа, эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетили градирную станцию ​​на Запорожской АЭС, в которой 11 августа возник пожар.

Об этом говорится в отчете генерального директора МАГАТЭ.

После проверки гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси отметил, что возникновение пожара у основания градирни маловероятно.

Кроме поврежденных отдельных частей градирни, в частности на оборудовании выше уровня форсунок, специалисты заметили фрагменты бетона и капли сожженного пластика. Все обнаруженные образцы были собраны для дальнейшей экспертизы.

Предварительно сообщается, что повреждения могли быть вызваны возгоранием пластиковой сетки и каплеуловителя.

При обходе территории не было замечено ни остатков шин, ни дронов.

Также эксперты отметили, что значительных признаков повреждения градирни нет. Ядерная сохранность станции не пострадала.

Окончательная причина возникновения пожара пока не обнаружена.

Пока команде не удалось сделать окончательные выводы на основе полученных данных и наблюдений. МАГАТЭ продолжит общий анализ после дополнительного обзора и доступа к уровню распределения водяных сопел и бассейна с холодной водой, — сообщили в отчете.

Напомним, вечером 11 августа стало известно о возгорании на Запорожской АЭС, предварительно было известно, что россияне устроили провокацию, чтобы обвинить ВСУ.В Энергоатоме отметили, что помещения и сооружения АЭС используются российскими войсками в качестве военных складов для размещения техники, оружия, взрывчатки и военной амуниции. Вероятной причиной возникновения пожара может быть как небрежность россиян, которые складировали и скрывали военное оборудование и амуниции на градирне, так и умышленный поджог. В 07:30 12 августа пожар был ликвидирован.

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Новости Днепра про МАГАТЭ проверило горевшую 11 августа градирню ЗАЭС: что обнаружилиУкраїнська Новости Днепра про МАГАТЭ проверило горевшую 11 августа градирню ЗАЭС: что обнаружилиРусский

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