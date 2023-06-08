Люди ждут под палящим солнцем: возле Пятихаток сломался поезд Киев – Днепр

Возле Пятихаток остановился поезд Киев – Днепр. Известно, что у поезда поврежден пантограф и контактная сеть, поэтому дальше он не может курсировать. Сейчас на месте работают специалисты-железнодорожники.
Очевидцы сообщают, что ждут приезда тягача, который поможет забрать их на следующую станцию.
upd: Люди прождали час, но поезд уже направился дальше. Всё хорошо.
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