Люди ждут под палящим солнцем: возле Пятихаток сломался поезд Киев – Днепр

На месте уже трудятся специалисты.

Возле Пятихаток остановился поезд Киев – Днепр. Известно, что у поезда поврежден пантограф и контактная сеть, поэтому дальше он не может курсировать. Сейчас на месте работают специалисты-железнодорожники.

Очевидцы сообщают, что ждут приезда тягача, который поможет забрать их на следующую станцию.

upd: Люди прождали час, но поезд уже направился дальше. Всё хорошо.

Напомним, ранее мы писали, что Укрзализныця повернула на маршрут скоростной Интерсити+, которым можно добраться из Днепра в Киев. ЗДЕСЬ мы писали о стоимости билетов на этот поезд.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: