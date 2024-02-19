Люди идут пешком: в сети показали редкое фото Амурского моста в Днепре

Сам мост открыли еще 18 мая 1884 года по проекту инженера Николая Белелюбского. На строительство тогда было потрачено около 4 миллионов рублей. Важно, что часть средств пожертвовал известный ученый, почетный житель Днепра Александр Поль.
Появление моста способствовало развитию города — постепенно из провинциального Днепр превратился в крупный промышленный и торговый центр. Уже на момент открытия мост состоял из двух ярусов: на нижнем — одноколейная железная дорога, на верхнем — дорога для телег и пешеходов. Длина переправы около 1 395 м, ширина — 15,5 м. Примечательно, что он был построен без единого сварочного шва.
Спустя почти 50 лет своей работы мосту понадобилась первая реконструкция, случилось это в 1920 году. В 1935 году через Амурский мост пускают первый трамвай, который работает здесь и в наши дни. В период Второй мировой войны конструкция Старого моста сильно пострадала. Его пришлось отстраивать практически с нуля. В результате таких перестроек от Старого моста остались лишь опоры и внешнее сходство конструкции. Новый мост был также и модернизирован, у него появился разводной пролет. Вторым днем рождения моста принято считать 1955 год. В 1956 году через мост пускают первый троллейбус.
В середине 70-х годов 20 века железнодорожный трафик из города неуклонно растет, поэтому было принято решение о расширении моста. Мост-дублер, одноярусный и похожий по конструкции, был сооружен рядом со Старым мостом в 1977 году.
К сожалению, в сети сохранилось не так много старых фото моста, но есть одна, которой недавно поделились днепряне в соцсети. Точно неизвестно, какой именно год изображен на снимке, но по мосту уже курсируют трамваи. Интересно то, что люди, причем их много, переходят переправу пешком. Сейчас так редко делают.
Напомним, ранее мы писали, что в сети показали редкое ретрофото проспекта Яворницкого в Днепре.
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