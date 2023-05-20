Люди выпасают скот среди надгробий: как сейчас выглядит старинное казачье кладбище вблизи Днепра (ФОТО)

Это одно из самых старых захоронений в регионе.

Известная днепровская экскурсоводка Леся Логашова показала, как сейчас выглядит старинное казачье кладбище в Старых Кодаках. Чтобы добраться до него из Днепра нужно полчаса времени. В поселке расположены валы первой в нашем крае деревянно-земляной крепости.

Эти земли видели всякое. За последние 400 лет здесь происходили бои с поляками, когда Речь Посполитая пыталась захватить казаков. Здесь видели также османов и россиян, которые тоже посягали на свободу жителей этого региона.

Не одно столетие казаки-лоцманы проводили вдоль этих берегов судна через Днепровские пороги, — отмечает экскурсоводка.

Название поселка происходит от татарского слова «койдак», которое переводится как «поселение на горе».

Рядом с кладбищем в 2011 году обнаружили остатки старой церкви Архангела Михаила, а недавно обустроили современный храм, в который часто наведываются местные жители.

Именно рядом с этой церковью можно найти остатки старинного кладбища. Каменные надгробия стоят в высокой траве, напоминая всемирно-известный Стоунхендж. На плитах высечены древние надписи и христианская символика. Большинство из них настолько древние, что уже не поймешь, когда именно они здесь появились. «Младшие» из которых датируются концом XIX века.

На входе в кладбище установлена гранитная плита со словами: «В честь Кодацкой крепости запорожской твердыни во время освободительной борьбы 1648-1654 возрождение украинского государства».

Самое большое из надгробий принадлежит потомку состоятельного купца, утопившегося на порогах.

«Здесь покоится прах раба Божьего Пахомия Исидоровича Зверева, родившегося в 1859 году и утонувшего в 1889 году. Найден труп в 1893 году, — рассказывает экскурсоводка.

По одной из версий, семья Зверевых использовала Кодацкие пороги для своей мельницы, поэтому за семейством ходила недобрая слава.

Что интересно, хотя кладбище имеет историческое значение, но оно не упорядочено и никак огорожено. Надгробия повалены, а местные жители пасут на нем скот.

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