Люди сидят в салоне с зонтом: в Днепре дождь пошел прямо в маршрутке (ВИДЕО)

Так, на 158-м маршруте днепрян ждал неприятный сюрприз — вода попадала в салон, протекая сквозь потолок. Некоторые пассажиры даже воспользовались зонтом, чтобы не намокнуть.
Соответствующее видео распространили в местных Telegram-каналах.
Автор ролика за кадром комментировала, что дождь «пошел в маршрутке» именно из-за проблем с потолком, а не из-за открытых окон или люка — они были закрыты.
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