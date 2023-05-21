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Люди сидят в салоне с зонтом: в Днепре дождь пошел прямо в маршрутке (ВИДЕО)

Сегодня 16:48
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Сегодня, 21 мая, Днепр накрыли обильные майские дожди. Не спрятаться от непогоды даже в общественном транспорте.

Новости Днепра про Люди сидят в салоне с зонтом: в Днепре дождь пошел прямо в маршрутке (ВИДЕО)
Так, на 158-м маршруте днепрян ждал неприятный сюрприз — вода попадала в салон, протекая сквозь потолок. Некоторые пассажиры даже воспользовались зонтом, чтобы не намокнуть.

Соответствующее видео распространили в местных Telegram-каналах.

Автор ролика за кадром комментировала, что дождь «пошел в маршрутке» именно из-за проблем с потолком, а не из-за открытых окон или люка — они были закрыты.

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Новости Днепра про Люди сидят в салоне с зонтом: в Днепре дождь пошел прямо в маршрутке (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Люди сидят в салоне с зонтом: в Днепре дождь пошел прямо в маршрутке (ВИДЕО)Русский

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