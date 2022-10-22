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Люди снова без света: как прошла ночь 22 октября на Днепропетровщине

Сегодня 08:13
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В ночь на 22 октября россияне снова кошмарили Никопольщину.

Новости Днепра про Люди снова без света: как прошла ночь 22 октября на Днепропетровщине

О ситуации в области сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в своем телеграмм-канале.

По его словам, этой ночью россияне держали в напряжении Никопольский район.

Накрыли огнем две местные общины — Марганецкую и Никопольскую. Предварительно, людей не задело.

Больше всего пострадал Никополь. По нему враг бил из РСЗО и тяжелой артиллерии. В городе повреждено более 20 домов и несколько газопроводов.

Оборванные линии электропередач. Почти 1000 семей осталось без света. Энергетики уже работают над тем, чтобы вернуть людям электричество.

Новости Днепра про Люди снова без света: как прошла ночь 22 октября на Днепропетровщине

Новости Днепра про Люди снова без света: как прошла ночь 22 октября на Днепропетровщине

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