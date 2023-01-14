Люди кричат из-под завалов: в сети показали жуткое видео с места попадания российской ракеты в Днепре

В сети показали видео с места российского террора, где слышно, как днепряне кричат из-под завалов от боли, умоляя о спасении.
Жуткие кадры стали вирусными в сети.
Напомним, по предварительной информации, есть десять раненых, двое из которых — дети. Трое пострадавших тяжелые. Все сейчас в больнице, где за их жизни борются медики.
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