Люди кричат из-под завалов: в сети показали жуткое видео с места попадания российской ракеты в Днепре

14 января на жилой дом в Днепре, где жили мирные люди, Россия скорректировала свои ракеты. Спасатели достают гражданских из-под завалов почти полностью разрушенной многоэтажки.

В сети показали видео с места российского террора, где слышно, как днепряне кричат из-под завалов от боли, умоляя о спасении.

Жуткие кадры стали вирусными в сети.

Напомним, по предварительной информации, есть десять раненых, двое из которых — дети. Трое пострадавших тяжелые. Все сейчас в больнице, где за их жизни борются медики.

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