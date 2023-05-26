Людей спасло чудо: Филатов о ракетном ударе по больнице в Днепре

Завтра в Днепре объявлен день траура по погибшим в результате ракетного удара россиян по одной из наших больниц.

Сегодня россияне атаковали в Днепре больницу. К сожалению, есть погибшие. 30 человек пострадали, среди них двое детей.

С тремя людьми, которые могли находиться на места прилета, до сих пор нет связи.

Эту ужасную трагедию прокомментировал мэр Днепра Борис Филатов. Он только что вернулся с места трагедии.

Дневной ракетный удар уничтожил филиал одного из медучреждений, где оказывали психиатрическую помощь. Простыми словами – психбольницу. Никаких военных объектов там и в помине не было. ВООБЩЕ. Государство-террорист, по всей видимости, видит угрозу даже в подопечных психиатрии. Потому что это просто страна гнусных подонков. Число жертв обстрела до сих пор подсчитывается. Досталось и бедным животным прилегающей ветклиники, – написал мэр Днепра.

Он отметил, что пострадавших могло быть больше – людей спасло чудо.

В момент атаки в больнице как раз была «пересменка». А всего несколько недель назад семьи переселенцев, временно проживавших на втором этаже медучреждения, как раз оттуда уехали. Может, чудо произойдет еще раз. И мы найдем тех медработников, с которыми сейчас нет связи. И что количество жертв не будет расти дальше, – написал Филатов.

По его словам, по итогам массированной ракетной атаки ночью и дневного обстрела в городе более тысячи выбитых окон. Есть повреждения крыш и коммуникаций.

Всех пострадавших прошу обращаться в администрации в своих районах. Выдержим. И все отстроим, – написал мэр Днепра.

Не простим! Отомстим!

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