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  • Лысак показал, как выглядят дома в Илларионовской громаде после ночного террора (ФОТО)

Лысак показал, как выглядят дома в Илларионовской громаде после ночного террора (ФОТО)

Сегодня 15:17
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Российские войска ночью выпустили по Днепропетровской области более 20 ракет и дронов. Большинство целей сбили силы ПВО, но зафиксированы и прилеты.

Новости Днепра про Лысак показал, как выглядят дома в Илларионовской громаде после ночного террора (ФОТО)

К сожалению, есть пострадавшие. Среди них жители Илларионовской громады в Синельниковском районе. Люди мирно спали в своих кроватях, когда оккупанты начали нас всех терроризировать.

Последствия ночного террора в этой громаде показал Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Такие у врага «военные» цели – квартиры обычных гражданских жителей. Там мирно спали люди. Взрослые и дети, самому младшему из которых всего десять дней от рождения! И туда полетело убийственное железо, – написал он.

Новости Днепра про Лысак показал, как выглядят дома в Илларионовской громаде после ночного террора (ФОТО)

Новости Днепра про Лысак показал, как выглядят дома в Илларионовской громаде после ночного террора (ФОТО)

В громаде дома остались без окон, лоджий, дверей и крыш. Кроме того, разбиты магазины, детсад и админздания.

Новости Днепра про Лысак показал, как выглядят дома в Илларионовской громаде после ночного террора (ФОТО)

Новости Днепра про Лысак показал, как выглядят дома в Илларионовской громаде после ночного террора (ФОТО)

Новости Днепра про Лысак показал, как выглядят дома в Илларионовской громаде после ночного террора (ФОТО)

Но поражает, как люди, несмотря ни на что, держатся. Разбирают завалы, помогают друг другу. Работают гуманитарные миссии. Они предоставляют людям вещи первой необходимости. А еще строительные материалы. Стране-террористу не понять, что украинцев не преодолеть и не покорить. А каждое преступление стимулирует нас еще упорнее бороться за Победу! – отметил Лысак.

Ранее мы сообщали, что от удара ракет пострадала пожарная часть, ранен один спасатель. Также ночной террор прокомментировал мэр Днепра: «Такого обстрела не было за всю войну».

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Новости Днепра про Лысак показал, как выглядят дома в Илларионовской громаде после ночного террора (ФОТО)Українська Новости Днепра про Лысак показал, как выглядят дома в Илларионовской громаде после ночного террора (ФОТО)Русский

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