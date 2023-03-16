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  • «Львы на джипе остались без джипа»: по дороге в Днепр в аварию попали известные комики (ФОТО)

«Львы на джипе остались без джипа»: по дороге в Днепр в аварию попали известные комики (ФОТО)

Сегодня 11:14
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Известные комики из Днепра попали в аварию, когда ехали на концерт.

Новости Днепра про

Об этом Валентин Михиенко рассказал на своей странице в инстаграмме.

Авария произошла еще 11 марта, но о ней стало известно только вчера. Валентин рассказал, что он вместе с коллегами из проекта «Львы на джипе» ехал на концерт в Днепр, но они так спешили, что попали в ДТП. К счастью, никто не пострадал, но машина сильно повреждена.

От удара на двери вылетели окна, а лобовое стекло полностью потрескалось.

“Теперь втроем празднуем еще один день рождения 11 марта. На самом деле все не так страшно, как на фото) даже синяков нет. Первое, что сказал Николай, когда мы вылезли: Валек, за 27 заберу”, — шутливо прокомментировал ситуацию Валентин.

Новости Днепра про

Кто такие «Львы на джипе»?

Львы на Джипе – украиноязычный YouTube-канал, создающий независимый юмористический контент.

YouTube-канал основали Андрей Лузан, Валентин Михиенко и Николай Зырянов. Тематикой канала являются юмористические шоу разных форматов. Гостями их шоу есть комики, а также известные украинские актеры, певцы, телеведущие, блоггеры. До 24 февраля 2022 канал был русскоязычным, но потом комики перешли на украинский и основали собственный благотворительный фонд.

Кстати, все трое комиков родом из Днепра или какое-то время здесь жили, однако теперь постоянно проживают в Киеве.

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