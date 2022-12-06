Лукашук прокомментировал взрывы, которые слышали в Днепре

В Днепропетровской ОВ рекомендуют до окончания воздушной тревоги находиться в укрытиях. Вечером тревога распространилась на четыре региона – Днепропетровскую, Запорожскую, Кировоградскую и Полтавскую области.

Российские оккупанты решили на ночь поздравить нас с Днем ВСУ. Неудачники.

В Днепре во вторник, 6 декабря, около 22:00 прогремели взрывы, в области раздается воздушная тревога. Атаку "шахидами" подтвердили.

В Днепре происходят аварийные и плановые отключения света. И если…

В Украине на сегодняшний день нет необходимости вручать повестки на…

В результате ракетного удара по объекту промышленной инфраструктуры в Кривом…

Оккупанты обстреляли Кривой Рог: пострадавшего с ожогами госпитализировали В результате ракетного удара по объекту промышленной инфраструктуры в Кривом Роге пострадал один человек. просмотров

Прогноз Буданова: сколько еще будет ракетных обстрелов и будет ли воевать белорусия Пока никто не поставляет РФ ракет, а свои стратегические запасы страна-террористка хочет исчерпать до конца. Из беларуси пока не стоит ждать нападения, а в следующем году Украина войдет в Крым. Об этом рассказал начальник ГУР МО Кирилл Буданов в интервью… просмотров

Офіційно: чи видаватимуть українцям повістки на блокпостах В Украине на сегодняшний день нет необходимости вручать повестки на блокпостах из-за большого количества добровольцев. просмотров

Номера ДТЕК: куда звонить и писать в Днепре В Днепре происходят аварийные и плановые отключения света. И если с последними все более-менее ясно, то в случае аварийного отключения понять, что электрику выключили для ремонта или перераспределения напряжения на другие сети или же свет, отключился в результате аварии в… просмотров

Ракетный удар по Кривому Рогу: что известно В Кривом Роге сегодня, 6 декабря был слышен звук, похожий на взрыв. В городе воздушную тревогу не объявляли. просмотров

В Днепре на Мазепы с мобильного укрытия украли дверь (ФОТО) В Днепре начали устанавливать наземные укрытия, где горожане могут укрыться во время воздушных атак. 1 просмотров

Днепряне, будьте осторожны: мошенники придумали новый способ обмана клиентов АЗС В Украине мошенники, воспользовавшись проблемами с поставками автомобильного топлива и его высокой ценой, придумали новую преступную схему, незаконно пользуясь именем сети АЗС ОККО. просмотров