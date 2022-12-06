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Лукашук прокомментировал взрывы, которые слышали в Днепре

Сегодня 22:52
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В Днепре во вторник, 6 декабря, около 22:00 прогремели взрывы, в области раздается воздушная тревога. Атаку "шахидами" подтвердили.

Новости Днепра про Лукашук прокомментировал взрывы, которые слышали в Днепре

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук прокомментировал ситуацию по поводу вечерней атаки.

Российские оккупанты решили на ночь поздравить нас с Днем ВСУ. Неудачники.

Их ночные байкеры будут припаркованы.

Сохраняем спокойствие, – написал он.

Новости Днепра про Лукашук прокомментировал взрывы, которые слышали в Днепре

В Днепропетровской ОВ рекомендуют до окончания воздушной тревоги находиться в укрытиях. Вечером тревога распространилась на четыре региона – Днепропетровскую, Запорожскую, Кировоградскую и Полтавскую области.

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