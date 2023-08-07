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  • Лобовое столкновение на Сичеславской Набережной в Днепре: травмировались двое взрослых и ребенок

Лобовое столкновение на Сичеславской Набережной в Днепре: травмировались двое взрослых и ребенок

Сегодня 21:59
просмотров

В понедельник, 7 августа, в Днепре на Сичеславской Набережной произошло серьезное ДТП.

Новости Днепра про Лобовое столкновение на Сичеславской Набережной в Днепре: травмировались двое взрослых и ребенок

О деталях рассказали в ГСЧС.

Около 20 часов вечера на улице Сичеславская Набережная произошло ДТП. По вызову сразу направлены днепровские спасатели в составе двух отделений.

Как выяснили спасатели, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей BMW и Chevrolet.

В результате происшествия травмирован 36-летний водитель BMW.

В салоне Chevrolet травмировалась 31-летняя женщина и 10-летний ребенок. Всех пострадавших доставили в больницу еще до приезда чрезвычайников.

Спасатели смыли с дороги топливо, чтобы предотвратить возгорание разбитых автомобилей.

Новости Днепра про Лобовое столкновение на Сичеславской Набережной в Днепре: травмировались двое взрослых и ребенок

Новости Днепра про Лобовое столкновение на Сичеславской Набережной в Днепре: травмировались двое взрослых и ребенок

Читайте также:

Новости Днепра про Лобовое столкновение на Сичеславской Набережной в Днепре: травмировались двое взрослых и ребенокУкраїнська Новости Днепра про Лобовое столкновение на Сичеславской Набережной в Днепре: травмировались двое взрослых и ребенокРусский

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