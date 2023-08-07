Лобовое столкновение на Сичеславской Набережной в Днепре: травмировались двое взрослых и ребенок

О деталях рассказали в ГСЧС.
Около 20 часов вечера на улице Сичеславская Набережная произошло ДТП. По вызову сразу направлены днепровские спасатели в составе двух отделений.
Как выяснили спасатели, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей BMW и Chevrolet.
В результате происшествия травмирован 36-летний водитель BMW.
В салоне Chevrolet травмировалась 31-летняя женщина и 10-летний ребенок. Всех пострадавших доставили в больницу еще до приезда чрезвычайников.
Спасатели смыли с дороги топливо, чтобы предотвратить возгорание разбитых автомобилей.
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