Лобовое столкновение на Сичеславской Набережной в Днепре: травмировались двое взрослых и ребенок

В понедельник, 7 августа, в Днепре на Сичеславской Набережной произошло серьезное ДТП.

О деталях рассказали в ГСЧС.

Около 20 часов вечера на улице Сичеславская Набережная произошло ДТП. По вызову сразу направлены днепровские спасатели в составе двух отделений.

Как выяснили спасатели, произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей BMW и Chevrolet.

В результате происшествия травмирован 36-летний водитель BMW.

В салоне Chevrolet травмировалась 31-летняя женщина и 10-летний ребенок. Всех пострадавших доставили в больницу еще до приезда чрезвычайников.

Спасатели смыли с дороги топливо, чтобы предотвратить возгорание разбитых автомобилей.

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