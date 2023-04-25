Больницы, ТЦ, школы и метро: в Днепре сообщили о «заминировании»

Об этом сообщают в пресс-службе городского совета Днепра.
Вчера в cаll-центр СБУ снова поступило сообщение о минировании зданий судов, торговых центров, школ, больниц и красной линии метро в Днепре.
Специалисты обследовали 211 объектов: 14 зданий суда, 32 торговых центра, 121 школу, 38 больниц и 6 станций метро. Подразделения ГСЧС не привлекались.
Информация не подтвердилась, взрывоопасные материалы не были обнаружены.
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