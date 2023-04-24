Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Лежали посреди улицы: в Днепре двое мальчиков потеряли сознание из-за алкоголя

Лежали посреди улицы: в Днепре двое мальчиков потеряли сознание из-за алкоголя

Сегодня 13:36
просмотров

В Днепре нашли посреди улицы пьяных детей.
Новости Днепра про Лежали посреди улицы: в Днепре двое мальчиков потеряли сознание из-за алкоголя

фото ілюстративне

На днях в Днепре на Мониторной нашли без сознания двух школьников, об этом пишет телеграмм-канал «Днепр Оперативный. Война».

Прохожие сразу вызвали скорую и полицию. Как оказалось, дети перед этим употребляли алкоголь, из-за чего сильно опьянели и потеряли сознание посреди улицы. В беспомощном состоянии обоих отправили в одну из больниц города.

Известно, что ювенальные полицейские уже нашли родителей мальчиков. Их привлекли к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей. Правоохранители теперь будут следить за их семьями, чтобы подобных инцидентов больше не повторилось.

Новости Днепра про Лежали посреди улицы: в Днепре двое мальчиков потеряли сознание из-за алкоголя

Напомним, в Днепре ищут 6-летнего Макара Орешкина. Мальчик вышел из дома и побежал в сторону детской площадки, но не вернулся. Подробности ЗДЕСЬ.

Читайте также:

Новости Днепра про Лежали посреди улицы: в Днепре двое мальчиков потеряли сознание из-за алкоголяУкраїнська Новости Днепра про Лежали посреди улицы: в Днепре двое мальчиков потеряли сознание из-за алкоголяРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре в одном из парков вандалы украли недавно посаженные кусты
    Новости Днепра
    Сегодня 11:15
    В Днепре в одном из парков вандалы украли недавно посаженные кусты

    Недавно в парке "Приднепровский" высадили новые клумбы с лавандой и…

    В Днепропетровской области женщина сорвалась с балкона 5-го этажа
    Новости Днепра
    Сегодня 10:28
    В Днепропетровской области женщина сорвалась с балкона 5-го этажа

    В Каменском женщина сорвалась с балкона.

    Потери врага: ВСУ за сутки уничтожили 660 оккупантов, 8 танков и 11 БПЛА
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    Потери врага: ВСУ за сутки уничтожили 660 оккупантов, 8 танков и 11 БПЛА

    По данным на утро понедельника, 24 апреля, украинские военные ликвидировали…

    Мужчина оказался в огне: в Кривом Роге пылал дом
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    Мужчина оказался в огне: в Кривом Роге пылал дом

    Спасатели Кривого Рога вытащили из горящего дома мужчину ночью 23…

    Последние новости

    Новое интервью Кирилла Буданова: ждать ли ракетных обстрелов и когда будет завершена война
    Новое интервью Кирилла Буданова: ждать ли ракетных обстрелов и когда будет завершена война

    Глава ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов дал новое интервью для сайта rbc.ua, где рассказал о будущем наступлении нашей армии, ситуацию в Бахмуте и Авдеевке, окончании войны, на чем базируются его прогнозы и будут ли этой осенью ракетные обстрелы городов…

    Сегодня 12:55
    просмотров
    В Днепре возле «Нагорки» на месте старинных поместий хотят построить новый ЖК: подробности
    В Днепре возле «Нагорки» на месте старинных поместий хотят построить новый ЖК: подробности

    В Днепре возле "Нагорки" на месте старинных особняков хотят построить новый ЖК.

    Сегодня 12:52
    0
    просмотров
    Кинологиня «Антареса» впервые после ранения встретилась со своим любимцем Спарки: трогательные кадры
    Кинологиня «Антареса» впервые после ранения встретилась со своим любимцем Спарки: трогательные кадры

    Кинологиня из Павлоградского поисково-спасательного отряда встретилась со своим любимцем.

    Сегодня 11:58
    0
    просмотров
    В Павлограде рядом с домом горел гаражный бокс (ФОТО)
    В Павлограде рядом с домом горел гаражный бокс (ФОТО)

    В понедельник, 24 апреля, в 03:12 на линию «101» сообщили о пожаре на улице Почтовой в Павлограде.

    Сегодня 11:54
    1
    просмотров
    В Днепре в одном из парков вандалы украли недавно посаженные кусты
    В Днепре в одном из парков вандалы украли недавно посаженные кусты

    Недавно в парке "Приднепровский" высадили новые клумбы с лавандой и барбарисом.

    Сегодня 11:15
    0
    просмотров
    Проверка слухов: запретят ли военнообязанным поступать в университеты
    Проверка слухов: запретят ли военнообязанным поступать в университеты

    Военнообязанным украинцам не будут запрещать поступать в вузы.

    Сегодня 11:12
    просмотров
    В Днепропетровской области женщина сорвалась с балкона 5-го этажа
    В Днепропетровской области женщина сорвалась с балкона 5-го этажа

    В Каменском женщина сорвалась с балкона.

    Сегодня 10:28
    просмотров
    В небе над Украиной заметили странное розовое сияние: что это было (ФОТО)
    В небе над Украиной заметили странное розовое сияние: что это было (ФОТО)

    Поздним вечером 23 апреля в небе над Украиной было заметно необычное свечение.

    Сегодня 10:21
    2
    просмотров
    Потери врага: ВСУ за сутки уничтожили 660 оккупантов, 8 танков и 11 БПЛА
    Потери врага: ВСУ за сутки уничтожили 660 оккупантов, 8 танков и 11 БПЛА

    По данным на утро понедельника, 24 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 660 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 187080 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили по 8 танков и ББМ и 11 БПЛА.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    Мужчина оказался в огне: в Кривом Роге пылал дом
    Мужчина оказался в огне: в Кривом Роге пылал дом

    Спасатели Кривого Рога вытащили из горящего дома мужчину ночью 23 апреля.

    Сегодня 09:30
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх