Лежали посреди улицы: в Днепре двое мальчиков потеряли сознание из-за алкоголя

На днях в Днепре на Мониторной нашли без сознания двух школьников, об этом пишет телеграмм-канал «Днепр Оперативный. Война».
Прохожие сразу вызвали скорую и полицию. Как оказалось, дети перед этим употребляли алкоголь, из-за чего сильно опьянели и потеряли сознание посреди улицы. В беспомощном состоянии обоих отправили в одну из больниц города.
Известно, что ювенальные полицейские уже нашли родителей мальчиков. Их привлекли к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей. Правоохранители теперь будут следить за их семьями, чтобы подобных инцидентов больше не повторилось.
Напомним, в Днепре ищут 6-летнего Макара Орешкина. Мальчик вышел из дома и побежал в сторону детской площадки, но не вернулся. Подробности ЗДЕСЬ.
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