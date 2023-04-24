Лежали посреди улицы: в Днепре двое мальчиков потеряли сознание из-за алкоголя

В Днепре нашли посреди улицы пьяных детей.

На днях в Днепре на Мониторной нашли без сознания двух школьников, об этом пишет телеграмм-канал «Днепр Оперативный. Война».

Прохожие сразу вызвали скорую и полицию. Как оказалось, дети перед этим употребляли алкоголь, из-за чего сильно опьянели и потеряли сознание посреди улицы. В беспомощном состоянии обоих отправили в одну из больниц города.

Известно, что ювенальные полицейские уже нашли родителей мальчиков. Их привлекли к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей. Правоохранители теперь будут следить за их семьями, чтобы подобных инцидентов больше не повторилось.

Напомним, в Днепре ищут 6-летнего Макара Орешкина. Мальчик вышел из дома и побежал в сторону детской площадки, но не вернулся. Подробности ЗДЕСЬ.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: