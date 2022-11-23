Лежали без сознания в доме: на Днепропетровщине спасли пожилую пару, которая едва не угорела

На Дніпропетровщині літнє подружжя ледь не вчаділо у власному будинку.

Как рассказала медик Каменской станции экстренной медицины Лариса Быданцева, в Карнауховке пенсионеры отравились угарным газом.

Без сознания лежащих на полу пенсионеров заметили соседи. Они и вызвали скорую помощь. Случилось это в понедельник, 21 ноября.

На вызов прибыли сразу 2 бригады «скорой». 70-летний мужчина и 67-летняя женщина были без сознания, с признаками отравления угарным газом в тяжелом состоянии.

Пострадавшим начали оказывать экстренную медицинскую помощь на месте и продолжали на пути к реанимации. Состав карбоксигемоглобина крови у женщины был 32%, а у мужчины – только 25%. На момент прибытия в больницу потерпевшие уже пришли в себя, но до сих пор были дезориентированы.

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