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  • Лежали без сознания в доме: на Днепропетровщине спасли пожилую пару, которая едва не угорела

Лежали без сознания в доме: на Днепропетровщине спасли пожилую пару, которая едва не угорела

Сегодня 12:01
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На Дніпропетровщині літнє подружжя ледь не вчаділо у власному будинку.

Новости Днепра про Лежали без сознания в доме: на Днепропетровщине спасли пожилую пару, которая едва не угорела

Как рассказала медик Каменской станции экстренной медицины Лариса Быданцева, в Карнауховке пенсионеры отравились угарным газом.

Без сознания лежащих на полу пенсионеров заметили соседи. Они и вызвали скорую помощь. Случилось это в понедельник, 21 ноября.

На вызов прибыли сразу 2 бригады «скорой». 70-летний мужчина и 67-летняя женщина были без сознания, с признаками отравления угарным газом в тяжелом состоянии.

Пострадавшим начали оказывать экстренную медицинскую помощь на месте и продолжали на пути к реанимации. Состав карбоксигемоглобина крови у женщины был 32%, а у мужчины – только 25%. На момент прибытия в больницу потерпевшие уже пришли в себя, но до сих пор были дезориентированы.

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Новости Днепра про Лежали без сознания в доме: на Днепропетровщине спасли пожилую пару, которая едва не угорелаУкраїнська Новости Днепра про Лежали без сознания в доме: на Днепропетровщине спасли пожилую пару, которая едва не угорелаРусский

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