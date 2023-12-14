Лежала без сил на снегу: на Днепропетровщине спасли потерявшуюся пожилую женщину

Бабушку, которая была почти без сознания, заметили правоохранители днем 13 декабря. Пожилая женщина лежала в снегу у дороги, когда инспекторы увидели ее во время патрулирования. Как рассказал полицейский, она была уставшей и в мокрой одежде.
Замерзшую бабушку забрали в машину и отвезли в ближайший пункт несокрушимости, где женщину переодели и обогрели. Пострадавшую осмотрели врачи, а убедившись, что с ней все хорошо — накормили и напоили теплым чаем.
Впоследствии удалось найти родных женщин. Как выяснилось, бабушка отошла от дома на 10 километров, но потом не нашла дороги назад. Устав от дальнего путешествия, она упала возле дороги.
Полицейские призывают не проходить мимо людей, нуждающихся в вашей поддержке. Усложненные погодные условия могут стоить кому-то жизни! Если вы заметили человека, который выглядит растерянным или не ориентируется на местности, не будьте равнодушны — поинтересуйтесь, все ли и предложите помощь.
Также стоит не забывать о пунктах несокрушимости, где вас могут при необходимости обогреть и накормить.
Напомним, ранее несовершеннолетнюю девушку, пропавшую в Кривом Роге несколько дней назад, нашли с изрезанными венами.
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