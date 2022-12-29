Лежал в канаве: на выезде из Днепра обнаружили труп мужчины

В пригороде Днепра обнаружили труп.

В четверг, 29 декабря, на выезде из Днепра обнаружили труп мужчины, об этом пишет Информатор.

Погибший лежал в канаве лицом в воде. На место вызвали следователей и судмедэкспертов. Пока лицо мужчины не установлено.

Как погиб мужчина также пока неизвестно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре изъяли линию по производству нелегального алкоголя.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: