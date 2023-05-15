Летом тоже будет тяжело: в ДТЭК спрогнозировали, когда ждать веерных отключений

В ДТЭК рассказали, начнутся ли летом веерные отключения.

Об этом в единственном телемарафоне рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По словам Дмитрия Сахарука, на лето запланированы ремонтные работы на АЭС. Четыре энергоблока уже в ремонте, а пятый уже на очереди. Хотя дефицит планируется на июнь-июль, однако летом обойдется без веерных отключений. Разницу хотят компенсировать импортом из ЕС, как это было в январе-феврале.

А вот проблемы могут начаться поближе к зиме, когда стартует отопительный сезон.

У нас пока повреждено 75% тепловой генерации. Только нашей компании необходимо отремонтировать 9 энергоблоков общей мощностью 1,5 ГВт. Что касается распределительных сетей, то опять-таки только в нашей компании повреждено почти 12 тыс. км линий электропередач, почти 4 тыс. распределительных подстанций нужно подготовить к зиме. Поэтому возможны отключения не сейчас, а зимой, — предупреждает Сахарук.

Чтобы избежать проблем во время отопительного сезона, нужно ускорить ремонтные работы. В ДТЭК заметят, что для этого нужно значительное финансирование.

Напомним, ранее мы рассказывали, правдивы ли слухи о том, что с середины мая вернутся веерные отключения света и сколько мы будем платить за электроэнергию с июня.

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