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  • «Лето продолжается»: известный синоптик рассказала, какой будет погода в Днепре на этой неделе

«Лето продолжается»: известный синоптик рассказала, какой будет погода в Днепре на этой неделе

Сегодня 16:57
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Ухудшение погоды пока не прогнозируется.

Новости Днепра про

На календаре уже 18 сентября, но за окном – лето, правда, бабье.

Известный синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине, в частности, Днепре, на этой неделе.

По ее словам, лето в Украине продолжается. Во вторник, 19 сентября, возможны осадки в западных областях. Однако большая часть территории Украины все же будет принадлежать антициклону – осадков не будет. Температура воздуха на этой неделе особо не изменится: +23+26 градусов, в западной части до +19+23.

Нюансы, конечно, буду учитывать и писать. А так – солнце, тепло, дожди только в западных областях, да и то не надолго, – отметила синоптик.

Поэтому, пока есть возможность, наслаждайтесь теплыми осенними днями: сходите на прогулку, встретьтесь с друзьями! 

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Напомним, ранее мы писали, что жителей Днепра предупреждают об опасном метеоявлении: на 18-19 сентября.

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