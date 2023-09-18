«Лето продолжается»: известный синоптик рассказала, какой будет погода в Днепре на этой неделе

На календаре уже 18 сентября, но за окном – лето, правда, бабье.
Известный синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине, в частности, Днепре, на этой неделе.
По ее словам, лето в Украине продолжается. Во вторник, 19 сентября, возможны осадки в западных областях. Однако большая часть территории Украины все же будет принадлежать антициклону – осадков не будет. Температура воздуха на этой неделе особо не изменится: +23+26 градусов, в западной части до +19+23.
Нюансы, конечно, буду учитывать и писать. А так – солнце, тепло, дожди только в западных областях, да и то не надолго, – отметила синоптик.
Поэтому, пока есть возможность, наслаждайтесь теплыми осенними днями: сходите на прогулку, встретьтесь с друзьями!
Напомним, ранее мы писали, что жителей Днепра предупреждают об опасном метеоявлении: на 18-19 сентября.
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