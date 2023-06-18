Летел по встречной полосе на бешеной скорости: в Днепре на Слобожанском проспекте произошло ДТП

В субботу, 17 июня, на Слобожанском проспекте в Днепре произошла авария. Там на большой скорости столкнулись Daewoo Nexia и Ford Focus.

Сообщение о ДТП поступило в Службу спасения «101» в 23:18. Об этом информирует пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

По словам очевидцев, одна из иномарок разворачивалась, как по встречной полосе на бешеной скорости летел второй автомобиль.

Водитель Daewoo Nexia получил серьезные ранения. «Скорая» экстренно госпитализировала его в больницу.

Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств ДТП.

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