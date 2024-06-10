Летающая тарелка и фундамент в реке: история первого ресторана на воде в Днепре

Журналисты dnepr.info решили вспомнить историю этого легендарного ресторана.
«Поплавок» открылся в Днепре в конце 1968 года. Мало кто знает, но ресторан вошел в десятку мировых шедевров брутализма – это такой стиль архитектуры, где при создании здания используется большое количество бетона.
Необычный внешний вид здания привлекал внимание и «Поплавок» практически сразу стал одним из символов города – его изображение печатали на открытках. Посетители заведения, сидя на летней террасе ресторана могли обозревать сразу два берега города.
«Поплавок» стал одним из архитектурных акцентов новой набережной. Изначально в ресторане был только один этаж, второй был достроен позже. Сейчас тут два зала, на первом этаже – ресторан, на втором – просторный зал для торжеств и различных мероприятий.
В залах ресторана может разместиться в среднем 150 гостей.
Внешне конструкция ресторана выглядит легкой, с «берегом» его соединяет только небольшой мостик с двумя опорами, но под водой скрывается крепкий фундамент на котором стоит заведение. Из-за того, что большая часть фундамента спрятана в волнах, создается ощущение, что «Поплавок» просто «лежит» на волнах. Заведение стало первым рестораном в стране на воде.
У ресторана есть своя романтическая легенда. Считается, что если молодожены встретят рассвет в галерее ресторана на втором этаже и при этом загадают желание, вместе кинут монетку в воду и тогда оно непременно сбудется. Главное при этом видеть в окно оба берега Днепра.
Сегодня «Поплавок» это не только ресторан, но тут также проводятся различные концерты.
фото: блог А. Костюка, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», Л. Соколова.
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