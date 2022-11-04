Легковушка влетела в грузовик: в Днепре произошла серьезная авария (ФОТО)

С помощью специального инструмента спасатели открыли багажник Daewoo, где располагалась газовая установка, и заблокировали клапан, а также смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части.

Водитель автомобиля был удален из кабины до прибытия спасателей.

Автомобиль влетел в заднюю часть грузовика. В результате столкновения Daewoo Lanos превратился в груду металла.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС.

Серьезная авария произошла вечером 3 ноября на Слобожанском проспекте в Днепре. Легковой автомобиль Daewoo Lanos и грузовик Mercedes-Benz ACTROS не разминулись.

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