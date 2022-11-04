Легковушка влетела в грузовик: в Днепре произошла серьезная авария (ФОТО)

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС.
Автомобиль влетел в заднюю часть грузовика. В результате столкновения Daewoo Lanos превратился в груду металла.
Водитель автомобиля был удален из кабины до прибытия спасателей.
С помощью специального инструмента спасатели открыли багажник Daewoo, где располагалась газовая установка, и заблокировали клапан, а также смыли горюче-смазочные материалы с проезжей части.
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