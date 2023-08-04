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Легковушка уничтожена полностью: на Днепропетровщине горел Daewoo (ФОТО)

Сегодня 06:45
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Что стало причиной возгорания – неизвестно.

Новости Днепра про Легковушка уничтожена полностью: на Днепропетровщине горел Daewoo (ФОТО)

Вчера, 3 августа, в 22:34 на линию «101» сообщили о том, что на улице Мавринская поселка Межирич Павлоградского района горит автомобиль.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Спасатели оперативно прибыли на место. Там они установили, что на временной остановке горит автомобиль Daewoo Matiz. Огонь охватил моторный отсек и распространился на салон легковушки.

Возгорание локализовали в 22:52 и ликвидировали в 23:00. В результате пожара уничтожено транспортное средство на общей площади 6 кв. м.

Новости Днепра про Легковушка уничтожена полностью: на Днепропетровщине горел Daewoo (ФОТО)

Новости Днепра про Легковушка уничтожена полностью: на Днепропетровщине горел Daewoo (ФОТО)

К счастью, никто не пострадал.

К тушению пожара привлекли 7 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

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Новости Днепра про Легковушка уничтожена полностью: на Днепропетровщине горел Daewoo (ФОТО)Українська Новости Днепра про Легковушка уничтожена полностью: на Днепропетровщине горел Daewoo (ФОТО)Русский

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