Легковушка уничтожена полностью: на Днепропетровщине горел Daewoo (ФОТО)

Вчера, 3 августа, в 22:34 на линию «101» сообщили о том, что на улице Мавринская поселка Межирич Павлоградского района горит автомобиль.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Спасатели оперативно прибыли на место. Там они установили, что на временной остановке горит автомобиль Daewoo Matiz. Огонь охватил моторный отсек и распространился на салон легковушки.
Возгорание локализовали в 22:52 и ликвидировали в 23:00. В результате пожара уничтожено транспортное средство на общей площади 6 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению пожара привлекли 7 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.
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