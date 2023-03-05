Легкоатлетка из Днепра завоевала «золото» чемпионата Европы по прыжкам в высоту: покорила планку на 1,98 м

Спортсменка из Днепра Ярослава Магучих завоевала «золото» на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении в турецком Стамбуле.
Об этом сообщил Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.
Она единственная, кто покорил планку на 1,98 м. Это уже седьмая ее победа в этом году.
Так держать! – отметил глава ДнепрОВА.
Отметим, серебряным призером с национальным рекордом Нидерландов стала Бритт Верман (1,96). Бронзовую медаль первенства Европы впервые в карьере завоевала украинка Екатерина Табашник (1,94). Еще одна украинка Юлия Левченко (1,94) заняла 5-е место.
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