Легкоатлетка из Днепра завоевала «золото» чемпионата Европы по прыжкам в высоту: покорила планку на 1,98 м

Поздравляем нашу спортсменку!

Спортсменка из Днепра Ярослава Магучих завоевала «золото» на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении в турецком Стамбуле.

Об этом сообщил Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Она единственная, кто покорил планку на 1,98 м. Это уже седьмая ее победа в этом году.

Так держать! – отметил глава ДнепрОВА.

Отметим, серебряным призером с национальным рекордом Нидерландов стала Бритт Верман (1,96). Бронзовую медаль первенства Европы впервые в карьере завоевала украинка Екатерина Табашник (1,94). Еще одна украинка Юлия Левченко (1,94) заняла 5-е место.

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