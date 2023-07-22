Легкоатлетка из Днепра завоевала очередную награду на этапе Бриллиантовой лиги в Монако

Днепровские спортсмены продолжают завоевывать престижные награды.

Украинские легкоатлеты завершили выступления на девятом этапе Бриллиантовой лиги в Монако.

На нем Ирина Геращенко получила серебро, а Ярослава Магучих стала бронзовым призером. Атлеты от Украины в этот раз выступали только в женских прыжках в высоту.

Свои выступления на турнире начали Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко. Однако атлетка из Днепра пропустила этап в Польше, присоединившись к коллегам в Монако.

Геращенко преодолела высоту 1,96 метра с первой попытки среди всех участниц. Магучих это удалось со второй попытки. Обогнала украинских девушек австралийка Олислагерс, сумевшая перепрыгнуть планку в 1,99 метра.

Бриллиантовая лига. Монако. Прыжки в высоту (женщины)

Никола Олислагерс (Австралия) — 1.99 метра

Ирина Геращенко (Украина) — 1.96 м

Ярослава Магучих (Украина) — 1.96 м

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