Легкоатлетка из Днепра завоевала очередную награду на этапе Бриллиантовой лиги в Монако

Украинские легкоатлеты завершили выступления на девятом этапе Бриллиантовой лиги в Монако.
На нем Ирина Геращенко получила серебро, а Ярослава Магучих стала бронзовым призером. Атлеты от Украины в этот раз выступали только в женских прыжках в высоту.
Свои выступления на турнире начали Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко. Однако атлетка из Днепра пропустила этап в Польше, присоединившись к коллегам в Монако.
Геращенко преодолела высоту 1,96 метра с первой попытки среди всех участниц. Магучих это удалось со второй попытки. Обогнала украинских девушек австралийка Олислагерс, сумевшая перепрыгнуть планку в 1,99 метра.
Бриллиантовая лига. Монако. Прыжки в высоту (женщины)
Никола Олислагерс (Австралия) — 1.99 метра
Ирина Геращенко (Украина) — 1.96 м
Ярослава Магучих (Украина) — 1.96 м
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