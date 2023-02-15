Легкоатлетка из Днепра выиграла 6 из 6 соревнований в 2023 году

Легкоатлетка из Днепра выиграла шесть соревнований подряд.

Известная днепровская атлетка Ярослава Магучих выиграла свои шестые соревнования в зимнем сезоне. Об этом рассказал глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Магучих получила золото на этапе Всемирного легкоатлетического тура категории Silver в Словакии. Спортсменка взяла высоту 1.97 м с первой попытки. Таким образом, Ярослава выиграла шесть соревнований из шести в 2023 году.

Напомним, ранее мы рассказывали о Назаре Степанове, который установил новый рекорд Украины.

Для справки: Ярослава Магучих — 21-летняя атлетка родом из Днепра, специализируется на прыжках в высоту, девушка бронзовый призер Летних Олимпийских игр 2020 года, чемпионка Европы по легкой атлетике в помещении, чемпионка Европы среди юниоров, чемпионка Европы среди юниоров.

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