Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Легкоатлетка из Днепра выиграла 6 из 6 соревнований в 2023 году

Сегодня 13:30
просмотров

Легкоатлетка из Днепра выиграла шесть соревнований подряд.

Новости Днепра про Легкоатлетка из Днепра выиграла 6 из 6 соревнований в 2023 году

Известная днепровская атлетка Ярослава Магучих выиграла свои шестые соревнования в зимнем сезоне. Об этом рассказал глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Магучих получила золото на этапе Всемирного легкоатлетического тура категории Silver в Словакии. Спортсменка взяла высоту 1.97 м с первой попытки. Таким образом, Ярослава выиграла шесть соревнований из шести в 2023 году.

Напомним, ранее мы рассказывали о Назаре Степанове, который установил новый рекорд Украины.

Для справки: Ярослава Магучих — 21-летняя атлетка родом из Днепра, специализируется на прыжках в высоту, девушка бронзовый призер Летних Олимпийских игр 2020 года, чемпионка Европы по легкой атлетике в помещении, чемпионка Европы среди юниоров, чемпионка Европы среди юниоров.

Читайте также:

Новости Днепра про Легкоатлетка из Днепра выиграла 6 из 6 соревнований в 2023 годуУкраїнська Новости Днепра про Легкоатлетка из Днепра выиграла 6 из 6 соревнований в 2023 годуРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Сколько стоит купить замок в Днепре: с чайной комнатой и мраморной лестницей (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 13:07
    Сколько стоит купить замок в Днепре: с чайной комнатой и мраморной лестницей (ФОТО)

    В Днепре есть дома внешне напоминающие замки разных эпох: с…

    На вокзале Днепра появились поилки для животных
    Новости Днепра
    Сегодня 12:09
    На вокзале Днепра появились поилки для животных

    В Днепре на вокзале установят поилки для животных.

    Житель Днепра активно поддерживал РФ в соцсетях: какое наказание его ждет
    Новости Днепра
    Сегодня 10:30
    Житель Днепра активно поддерживал РФ в соцсетях: какое наказание его ждет

    В Днепре будут судить мужчину, агитировавшего за РФ в соцсетях.

    Надежный товарищ и преданный патриот: в бою погиб наш земляк
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    Надежный товарищ и преданный патриот: в бою погиб наш земляк

    11 лютого у тяжких боях поблизу Кремінної на Луганщині обірвалося…

    Последние новости

    Сколько стоит купить замок в Днепре: с чайной комнатой и мраморной лестницей (ФОТО)
    Сколько стоит купить замок в Днепре: с чайной комнатой и мраморной лестницей (ФОТО)

    В Днепре есть дома внешне напоминающие замки разных эпох: с башенками, маленькими окошками и высоченными заборами. Чтобы жилье было больше похоже на неприступную крепость его ограждают заборами. Журналисты dnepr.info собрали подборку домов Днепра, что более всего похожи на замки и…

    Сегодня 13:07
    просмотров
    Российский олигарх пытался вывезти национализированное имущество из ГОКов на Днепропетровщине
    Российский олигарх пытался вывезти национализированное имущество из ГОКов на Днепропетровщине

    С ГОКа на Днепропетровщине, который национализировали в начале февраля, пытались вывезти имущество.

    Сегодня 12:52
    0
    просмотров
    На вокзале Днепра появились поилки для животных
    На вокзале Днепра появились поилки для животных

    В Днепре на вокзале установят поилки для животных.

    Сегодня 12:09
    0
    просмотров
    Некоторые пригородные поезда на Днепропетровщине изменили график движения: новое расписание
    Некоторые пригородные поезда на Днепропетровщине изменили график движения: новое расписание

    Изменился график движения некоторых поездов Днепропетровской области.

    Сегодня 11:34
    просмотров
    На Днепропетровщине спасли коллекцию уникальных растений, которой уже 40 лет (ФОТО)
    На Днепропетровщине спасли коллекцию уникальных растений, которой уже 40 лет (ФОТО)

    В Кривом Роге спасли уникальную коллекцию растений.

    Сегодня 11:03
    0
    просмотров
    Житель Днепра активно поддерживал РФ в соцсетях: какое наказание его ждет
    Житель Днепра активно поддерживал РФ в соцсетях: какое наказание его ждет

    В Днепре будут судить мужчину, агитировавшего за РФ в соцсетях.

    Сегодня 10:30
    просмотров
    В Новомосковске под многоэтажкой загорелся Opel (ФОТО)
    В Новомосковске под многоэтажкой загорелся Opel (ФОТО)

    Во вторник, 14 февраля, в Новомосковске во дворе многоэтажки по улице Гетманской загорелся автомобиль.

    Сегодня 10:28
    2
    просмотров
    Надежный товарищ и преданный патриот: в бою погиб наш земляк
    Надежный товарищ и преданный патриот: в бою погиб наш земляк

    11 лютого у тяжких боях поблизу Кремінної на Луганщині обірвалося життя нашого захисника Летки Сергія Івановича. Йому було лише 22 роки.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    РФ в Украине за сутки потеряла почти 700 оккупантов, 4 танка и 7 ББМ, — Генштаб
    РФ в Украине за сутки потеряла почти 700 оккупантов, 4 танка и 7 ББМ, — Генштаб

    По данным на утро среды, 15 февраля, украинские военные ликвидировали за сутки 690 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 139 770 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 4 танка и 7 ББМ.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Тепло, вода и свет: какая ситуация в Днепре на утро 15 февраля
    Тепло, вода и свет: какая ситуация в Днепре на утро 15 февраля

    Сегодня, 15 февраля, «Укрэнерго» не предоставлял ограничений потребления электроэнергии для Днепропетровской области. Это значит, что сегодня в Днепре частные энергетические компании тоже не будут отключать свет. При чрезмерном потреблении возможны ограничения электроснабжения в отдельных районах.

    Сегодня 09:00
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх