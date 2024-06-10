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Легкоатлетка из Днепра во второй раз выиграла «золото» чемпионата Европы

Сегодня 06:41
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Это уже вторая награда спортсменки на соревнованиях такого уровня.

Новости Днепра про Легкоатлетка из Днепра во второй раз выиграла

Легкоатлетка из Днепра Ярослава Магучих стала первой в истории спортсменкой по прыжкам в высоту, получившей более двух самых высоких наград на чемпионатах Европы.

На чемпионате Европы в Риме украинская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих защитила чемпионский статус. Об этом в воскресенье, 9 июня, сообщается на сайте Федерации лёгкой атлетики Украины.

Так, Магучих преодолела высоту в 2,01 м, опередив спортсменку из Сербии Ангелину Топич, прыгнувшую на 1,97 м и получившую «серебро».

Украинская легкоатлетка уже во второй раз стала чемпионкой Европы — в прошлый раз она завоевала этот титул в 2022 году.

Еще одна украинка Ирина Геращенко заняла третье место в финале чемпионата с результатом в 1,95 м. Отметим, что чемпионат Европы по легкой атлетике продлится до 12 июня.

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