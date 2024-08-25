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  • Легкоатлет из Днепропетровщины Кохан завоевал «серебро» этапа Бриллиантовой лиги в метании молота

Легкоатлет из Днепропетровщины Кохан завоевал «серебро» этапа Бриллиантовой лиги в метании молота

Сегодня 19:59
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Легкоатлет Михаил Кохан стал серебряным призером этапа Бриллиантовой лиги в метании молота.

Новости Днепра про Легкоатлет из Днепропетровщины Кохан завоевал

Легкоатлет Михаил Кохан стал серебряным призером этапа Бриллиантовой лиги в метании молота.

Представитель Днепропетровщины завоевал второе место на соревнованиях в Силезии.

В своей лучшей попытке Михаил метнул на 79.85 метра, уступив лишь Кацбергу, показавшему результат ровно на два метра больше.

Бронзовую медаль завоевал поляк Войцех Новицки.

Вчера мы писали, что Магучих и Кохан получили государственные награды за свои медали на Олимпийских играх.

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