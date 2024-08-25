Легкоатлет из Днепропетровщины Кохан завоевал «серебро» этапа Бриллиантовой лиги в метании молота

Легкоатлет Михаил Кохан стал серебряным призером этапа Бриллиантовой лиги в метании молота.
Представитель Днепропетровщины завоевал второе место на соревнованиях в Силезии.
В своей лучшей попытке Михаил метнул на 79.85 метра, уступив лишь Кацбергу, показавшему результат ровно на два метра больше.
Бронзовую медаль завоевал поляк Войцех Новицки.
Вчера мы писали, что Магучих и Кохан получили государственные награды за свои медали на Олимпийских играх.
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