Легкоатлет из Днепропетровщины Кохан завоевал «серебро» этапа Бриллиантовой лиги в метании молота

Легкоатлет Михаил Кохан стал серебряным призером этапа Бриллиантовой лиги в метании молота.

Легкоатлет Михаил Кохан стал серебряным призером этапа Бриллиантовой лиги в метании молота.

Представитель Днепропетровщины завоевал второе место на соревнованиях в Силезии.

В своей лучшей попытке Михаил метнул на 79.85 метра, уступив лишь Кацбергу, показавшему результат ровно на два метра больше.

Бронзовую медаль завоевал поляк Войцех Новицки.

Вчера мы писали, что Магучих и Кохан получили государственные награды за свои медали на Олимпийских играх.

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