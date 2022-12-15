Ледяной дождь в Днепре: на дороги вышла коммунальная техника

В Днепре вечером 15 декабря пошел ледяной дождь. Коммунальная техника уже работает на дорогах города.

Об этом сообщает главный специалист отдела обеспечения деятельности городского головы и его заместителей Антон Андриенко.

«Коммунальщики внимательно следят за прогнозами погоды в городе. Сегодня ожидался снегопад, но вместо этого пошел ледяной дождь. Коммунальная техника уже выходит на улицы города. В центре города мини-машины убирают и посыпают тротуары», — сказал Андриенко.

По его словам, если погода ухудшиться, то на дороги выйдет еще больше коммунальной техники, чтобы не допустить гололеда на дорогах.

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