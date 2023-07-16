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Ледовую арену в Днепре закрыли на ремонт: что планируют сделать и когда ждать открытия

Сегодня 18:06
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10 июля в Днепре закрыли Ледовую арену. Там планируются ремонтные работы. Сейчас уже идет модернизация холодильного оборудования.

Новости Днепра про Ледовую арену в Днепре закрыли на ремонт: что планируют сделать и когда ждать открытия

Предполагается, что после ремонта и установки нового оборудования удастся сэкономить около 30% электроэнергии, а это крайне важно в условиях постоянной угрозы для энергосистемы страны.

Об этом сообщает пресс-служба Днепровского горсовета.

«Оно действительно нуждалось в замене, потому что эту арену построили еще в 2012 году, и за это время оно уже износилось. Сейчас здесь работают над устранением источника хладагента в чиллере, полностью заменяют фреон, устанавливают сухой охладитель с врезкой в тепловую систему. Работы начали 10 июля и планируем их завершить до конца этого месяца», — прокомментировал главный энергетик КП «Молодежное творческое объединение» днепровского городского совета Вячеслав Тригуб.

Сейчас в заведении проводятся следующие работы: поиск и устранение утечек хладагента в чиллере; полная замена фреона; модернизация распределения воздуха приточного и вытяжного воздуха климатической установки; установка сухого охладителя с врезкой в тепловую систему.

Новости Днепра про Ледовую арену в Днепре закрыли на ремонт: что планируют сделать и когда ждать открытия

Ледовая арена — важный спортивный объект в Днепре и крупнейшая база для тренировок во всей юго-восточной части Украины. Здесь тренируются 300 юных спортсменов в направлениях фигурного катания и хоккея. Среди них — 50 детей-переселенцев.

Новости Днепра про Ледовую арену в Днепре закрыли на ремонт: что планируют сделать и когда ждать открытия

Отмечается, что ремонтные работы планируют закончить 24 июля.

Новости Днепра про Ледовую арену в Днепре закрыли на ремонт: что планируют сделать и когда ждать открытия

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Новости Днепра про Ледовую арену в Днепре закрыли на ремонт: что планируют сделать и когда ждать открытияУкраїнська Новости Днепра про Ледовую арену в Днепре закрыли на ремонт: что планируют сделать и когда ждать открытияРусский

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