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Лед не помешал: под Днепром браконьеры наловили рыбу на 40 тыс. грн

Сегодня 08:00
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Рыбпатрульные Днепропетровщины разоблачили грубое нарушение правил рыболовства. Трое граждан на реке Вороной, вблизи с. Сухая Калина (Синельниковский район, Днепропетровская обл.) ловили рыбу двумя лесными сетками из подо льда.

Новости Днепра про Лед не помешал: под Днепром браконьеры наловили рыбу на 40 тыс. грн

Об этом сообщает Днепропетровский рыбоохранный патруль.

Нарушители успели поймать 24 карася и 1 щуку, общим весом 9 кг. Таким образом, они нанесли рыбному хозяйству ущерб более чем на 41 тыс. грн.

На правонарушителей составили админпротоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела готовятся к передаче в суд.

Запретные орудия лова изъяли. Рыбу передали физлицу-предпринимателю, с которым заключен договор об ответственном хранении продукции.

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Новости Днепра про Лед не помешал: под Днепром браконьеры наловили рыбу на 40 тыс. грнУкраїнська Новости Днепра про Лед не помешал: под Днепром браконьеры наловили рыбу на 40 тыс. грнРусский

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