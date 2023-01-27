Лед не помешал: под Днепром браконьеры наловили рыбу на 40 тыс. грн

Запретные орудия лова изъяли. Рыбу передали физлицу-предпринимателю, с которым заключен договор об ответственном хранении продукции.

На правонарушителей составили админпротоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела готовятся к передаче в суд.

Нарушители успели поймать 24 карася и 1 щуку, общим весом 9 кг. Таким образом, они нанесли рыбному хозяйству ущерб более чем на 41 тыс. грн.

Об этом сообщает Днепропетровский рыбоохранный патруль .

Рыбпатрульные Днепропетровщины разоблачили грубое нарушение правил рыболовства. Трое граждан на реке Вороной, вблизи с. Сухая Калина (Синельниковский район, Днепропетровская обл.) ловили рыбу двумя лесными сетками из подо льда.

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