Лавочки посреди озера и вода на велодорожке: в Днепре на Победе затапливает косу (ФОТО)

«Большая вода» наступает на украинские города уже третий день. Из-за пропуска весеннего половодья, населенные пункты расположенные на берегу реки страдают от значительного повышения уровня воды. Спасатели предупреждают, что угроза подтоплений будет сохраняться еще несколько дней. В Днепре уже затопило Майнуйловский пляж и прибрежные территории. На косе на Победе тоже существенно поднялась вода, сообщает Dnepr.info.
Затопило беседки, деревья и кустарники. Вода добралась до дорожек, а прилив полностью «съел» детский пляж.
Как видим, вода буквально в нескольких сантиметрах от пешеходной дорожки.
На берег выбросили корни кувшинок.
Скамейки плавают в воде.
Раздевалка на пляже сейчас выглядит так:
Дорога к реке обрывается на полпути.
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По традиции в следующее после Пасхи воскресенье жители Днепра и…
В Днепре соседи жалуются на мужчину, выбрасывающего мебель из окна.
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По традиции в следующее после Пасхи воскресенье жители Днепра и всей Украины идут на кладбище, помянуть умерших родственников и друзей.
В Днепре соседи жалуются на мужчину, выбрасывающего мебель из окна.
В Днепре сделали макет центра города.
Сегодня, 17 апреля, некоторые жители Днепра остались без воды.
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