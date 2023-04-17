Лавочки посреди озера и вода на велодорожке: в Днепре на Победе затапливает косу (ФОТО)

«Большая вода» наступает на украинские города уже третий день. Из-за пропуска весеннего половодья, населенные пункты расположенные на берегу реки страдают от значительного повышения уровня воды. Спасатели предупреждают, что угроза подтоплений будет сохраняться еще несколько дней. В Днепре уже затопило Майнуйловский пляж и прибрежные территории. На косе на Победе тоже существенно поднялась вода, сообщает Dnepr.info.

Затопило беседки, деревья и кустарники. Вода добралась до дорожек, а прилив полностью «съел» детский пляж.

Как видим, вода буквально в нескольких сантиметрах от пешеходной дорожки.