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  • Лавочки посреди озера и вода на велодорожке: в Днепре на Победе затапливает косу (ФОТО)

Лавочки посреди озера и вода на велодорожке: в Днепре на Победе затапливает косу (ФОТО)

Сегодня 14:52
просмотров

В Днепре подтопило косу на Победе.

Новости Днепра про Лавочки посреди озера и вода на велодорожке: в Днепре на Победе затапливает косу (ФОТО)

«Большая вода» наступает на украинские города уже третий день. Из-за пропуска весеннего половодья, населенные пункты расположенные на берегу реки страдают от значительного повышения уровня воды. Спасатели предупреждают, что угроза подтоплений будет сохраняться еще несколько дней. В Днепре уже затопило Майнуйловский пляж и прибрежные территории. На косе на Победе тоже существенно поднялась вода, сообщает Dnepr.info.

Затопило беседки, деревья и кустарники. Вода добралась до дорожек, а прилив полностью «съел» детский пляж.

Как видим, вода буквально в нескольких сантиметрах от пешеходной дорожки.

Новости Днепра про Лавочки посреди озера и вода на велодорожке: в Днепре на Победе затапливает косу (ФОТО)

На берег выбросили корни кувшинок.

Новости Днепра про Лавочки посреди озера и вода на велодорожке: в Днепре на Победе затапливает косу (ФОТО)

Новости Днепра про Лавочки посреди озера и вода на велодорожке: в Днепре на Победе затапливает косу (ФОТО)

Старая баржа «спряталась» под водой.

Новости Днепра про Лавочки посреди озера и вода на велодорожке: в Днепре на Победе затапливает косу (ФОТО)

Вот так выглядит затопленный детский пляж, который съел прилив.

Новости Днепра про Лавочки посреди озера и вода на велодорожке: в Днепре на Победе затапливает косу (ФОТО)

Скамейки плавают в воде.

Новости Днепра про Лавочки посреди озера и вода на велодорожке: в Днепре на Победе затапливает косу (ФОТО)

Раздевалка на пляже сейчас выглядит так:

Новости Днепра про Лавочки посреди озера и вода на велодорожке: в Днепре на Победе затапливает косу (ФОТО)

Новости Днепра про Лавочки посреди озера и вода на велодорожке: в Днепре на Победе затапливает косу (ФОТО)

Дорога к реке обрывается на полпути.

Новости Днепра про Лавочки посреди озера и вода на велодорожке: в Днепре на Победе затапливает косу (ФОТО)

Новости Днепра про Лавочки посреди озера и вода на велодорожке: в Днепре на Победе затапливает косу (ФОТО)

Новости Днепра про Лавочки посреди озера и вода на велодорожке: в Днепре на Победе затапливает косу (ФОТО)

Новости Днепра про Лавочки посреди озера и вода на велодорожке: в Днепре на Победе затапливает косу (ФОТО)

Читайте также:

Новости Днепра про Лавочки посреди озера и вода на велодорожке: в Днепре на Победе затапливает косу (ФОТО)Українська Новости Днепра про Лавочки посреди озера и вода на велодорожке: в Днепре на Победе затапливает косу (ФОТО)Русский

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