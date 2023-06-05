Лас-Вегас вблизи Днепра: в Подгородном разоблачили подпольный игровой клуб

Как сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре, в области разоблачили нелегальный игорный клуб.
По данным следствия, маленький «Лас-Вегас» обустроили в Подгородном городке близ Днепра. Шесть участников организованной группы создали игровой клуб, куда попасть можно было только по предварительной записи.
Игроки должны были позвонить администратору подпольного заведения, чтобы их впустили на сеанс. В течение полутора лет участники обеспечивали условия пользования симуляторами игровых автоматов без лицензии с доступом к азартным играм через сеть Интернет.
Вырученные от игроков деньги делили на шестерых. Во время обысков в квартирах фигурантов дела и игорном заведении правоохранители нашли мобильные телефоны, деньги, технику, документацию. Все вещдоки изъяли и отправили на экспертизу.
Досудебным расследованием занимались днепровские следователи и сотрудники Управления по стратегическим расследованиям в области ДСР Нацполиции Украины.
Все задержанные подозреваются в совершении незаконной деятельности, связанной с азартными играми без лицензии.
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