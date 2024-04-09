Лакомится гостинцами от горожан: в сквере Прибрежном в Днепре поселилась ручная нутрия (ФОТО)

В сквере Прибрежном на Победе заметили огромную нутрию. Водный зверек появился на берегу реки и привлек внимание горожан, которые стали ему давать вкусные гостинцы.
Еду нутрия берет прямо из людских рук, сообщает Dnepr.info.
Скорее всего, нутрия преодолела расстояние почти в три километра до сквера Прибрежного с яхт-клуба Сич, где и обитают эти хвостатые создания. Животное не боится людей, а наоборот подходит довольно близко и выпрашивает овощи.
Нутрия – это млекопитающее, полуводяной грызун. Эти животные довольно быстро приручаются. В Восточной Европе их до сих пор заводят на приусадебных участках. В то же время в некоторых странах дикие представители этого вида считаются вредителями. Это в основном те регионы, где выращивание нутрий оказалось нерентабельным, а фермы, где их разводили – разорились и закрылись. Поэтому часть зверьков убежала и осела в дикой среде, нарушая устойчивую экосистему своей деятельностью.
В ЕС нутрию внесли в список чужеродных инвазивных видов.
Заметим, что это не в первый раз, когда в сквере Прибрежном замечают ручных нутрий. Видели огромных хвостатых созданий и возле известного ресторана на набережной.
Напомним, в Днепре в озере в новом сквере на Победе поселились несколько краснокнижных черепах.
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