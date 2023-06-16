Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

«Кинжалы» и «Калибры»: ситуация на вечер сегодня 16 июня

Сегодня 20:30
просмотров

Оккупанты сосредоточили свои усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях в Донецкой области. Украинские военные атаковали 2 станции радиоэлектронной борьбы и 4 артиллерийских подразделения врага на огневых позициях.

Новости Днепра про

Российская Федерация продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по полной оккупации нашей территории.

Противник и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

В течение суток российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Киевской области, применив 6 аэробаллистических ракет Х-47 «Кинжал» и 6 крылатых ракет «Калибр». Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск Вооруженных сил Украины все 12 ракет были уничтожены.

Кроме того, в течение суток противник нанес 24 авиационных ударов, совершил около 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К большому сожалению, кроме разрушения инфраструктуры, пострадали мирные люди. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток состоялось 21 боевое столкновение.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На полигонах Республики Беларусь продолжаются мероприятия боевой подготовки и слаживания подразделений ВС РФ перед их отправкой в районы ведения боевых действий на территории Украины.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток нанес авиационные удары по населенным пунктам Могрица Сумской области и Бударки Харьковской области.

Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Зноб-Трубчевская, Чуйковка, Бояро-Лежачи, Старые Вирки, Басовка, Степок, Краснополье, Большая Писаревка Сумской области, а также Уды, Красная Заря, Глубокое, Липцы, Зеленое, Терновая, Огирцево, Волчанск, Волчанские Хутора, Бочковое, Малая Волчья в Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кисловка Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационный удар в районе Спирного Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спирное, Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка, Богдановка, Хромовое, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Степного и Авдеевки. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы районов Авдеевки, Веселого и Карловки Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационные удары в районах Марьинки и Победы Донецкой области.

Вместе с тем, совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Максимильяновка, Константиновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки и Водяного Донецкой области, успеха не имел.

Нанес авиационные удары в районах Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное. Осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Времовка, Сторожевое, Новоселка, Новополь Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия.

Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ольговское, Полтавка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Волшебное, Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области; Змиевка, Берислав, Казацкое, Инженерное, Зеленовка, Антоновка, Белозерка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

На временно занятых территориях Украины фиксируются случаи насильственного похищения проукраински настроенного населения, а также обустройство новых застенков для их содержания.

В частности, один из таких застенков российские террористы обустроили на территории общеобразовательной школы в поселке Большие Копани Херсонской области. В спортзале школы подразделения ФСБ РФ проводят допросы. Задержанных лиц оккупанты держат в жестких, нечеловеческих условиях, применяют к ним пытки.

Читайте также:

Новости Днепра про Українська Новости Днепра про Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    230 рыб: водный патруль Днепропетровщины обнаружил браконьера
    Новости Днепра
    Сегодня 21:15
    230 рыб: водный патруль Днепропетровщины обнаружил браконьера

    В поселке Днепровское Верхнеднепровского района во время комендантского часа патрульные…

    Ищут более двух недель: криворожские правоохранители разыскивают мужчину
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    Ищут более двух недель: криворожские правоохранители разыскивают мужчину

    40-летний Дмитрий Лупало 28 мая мужчина ушел из дома и…

    В Днепре на Амуре горел гараж с автомобилем внутри (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    В Днепре на Амуре горел гараж с автомобилем внутри (ФОТО)

    16 июня в Службу спасения «101» поступило сообщение о том,…

    В Днепре 17 июня ряд автобусов и троллейбусов изменят свой маршрут
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    В Днепре 17 июня ряд автобусов и троллейбусов изменят свой маршрут

    В Днепре некоторые троллейбусы и автобусы временно изменят маршрут в…

    Последние новости

    230 рыб: водный патруль Днепропетровщины обнаружил браконьера
    230 рыб: водный патруль Днепропетровщины обнаружил браконьера

    В поселке Днепровское Верхнеднепровского района во время комендантского часа патрульные роты по обслуживанию водных объектов остановили для проверки водителя автомобиля ВАЗ.

    Сегодня 21:15
    просмотров
    Ищут более двух недель: криворожские правоохранители разыскивают мужчину
    Ищут более двух недель: криворожские правоохранители разыскивают мужчину

    40-летний Дмитрий Лупало 28 мая мужчина ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    В Днепре создадут парк мемов из демонтированных памятников
    В Днепре создадут парк мемов из демонтированных памятников

    Интересные новости!

    Сегодня 19:24
    просмотров
    В Днепре на Амуре горел гараж с автомобилем внутри (ФОТО)
    В Днепре на Амуре горел гараж с автомобилем внутри (ФОТО)

    16 июня в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в гаражном кооперативе на улице Янтарная Амур-Нижнеднепровского района города Днепр из металлического гаража идет дым.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    В Днепре 17 июня ряд автобусов и троллейбусов изменят свой маршрут
    В Днепре 17 июня ряд автобусов и троллейбусов изменят свой маршрут

    В Днепре некоторые троллейбусы и автобусы временно изменят маршрут в связи с перекрытием движения транспорта по пр. Леси Украинки.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    В Никополе женщина пригласила в гости мужчину, а затем ударила его ножом в сердце
    В Никополе женщина пригласила в гости мужчину, а затем ударила его ножом в сердце

    14 июня около 20:00 в полицию Никополя поступило сообщение о поножовщине в одной из квартир.

    Сегодня 18:41
    0
    просмотров
    50 оттенков розового: в парке Глобы расцвело «поле» роз
    50 оттенков розового: в парке Глобы расцвело «поле» роз

    Розы пахнут просто невероятно!

    Сегодня 17:52
    0
    просмотров
    Как жителям Днепра обменять права в «Дії» и сервисном центре: алгоритм действий и стоимость
    Как жителям Днепра обменять права в «Дії» и сервисном центре: алгоритм действий и стоимость

    В Украине первые водительские права выдаются сроком на два года – они являются временными. После этого срока водитель может их обменять на документ, который будет действителен 30 лет – это постоянные права. Но их также можно менять при утере, смене…

    Сегодня 17:46
    просмотров
    Жители Днепра смогут увидеть редкий парад планет: когда и как наблюдать
    Жители Днепра смогут увидеть редкий парад планет: когда и как наблюдать

    Жители Днепра смогут увидеть на небе сразу пять планет.

    Сегодня 17:41
    0
    просмотров
    В Днепре трое мужчин напали на водителя и угнали его авто
    В Днепре трое мужчин напали на водителя и угнали его авто

    В Днепре у водителя угнали авто.

    Сегодня 16:48
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх